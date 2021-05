Landsberg

12.05.2021

Sprungturm-Abriss: Welche Lösung der Stadtrat findet

Plus Nach dem Abriss des Sprungturms im Inselbad in Landsberg gibt es viel Kritik. Welche Lösung im Stadtrat gefunden wird.

Von Thomas Wunder

Der kurzfristige Abriss des Sprungturms im Inselbad hat in Landsberg hohe Wellen geschlagen. In der Sitzung des Pandemieausschusses des Stadtrats am Mittwochabend präsentierte Oberbürgermeisterin Doris Baumagrtl (UBV) jetzt einen Vorschlag, der es möglich machen soll, dass ein Ersatz geschaffen werden kann.

