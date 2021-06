Landsberg

Tödliche Attacke in Landsberg: Tatverdächtige weiter in Haft

Am Römerhang erinnerten nach der Tat Kerzen und Blumen an den jungen Mann.

Nach der tödlichen Attacke auf einen 26-Jährigen am Römerhang in Landsberg dauern die Ermittlungen an. Die Tatverdächtigen befinden sich nach wie vor in Haft.

Von Dominik Stenzel

Vor gut fünf Wochen sorgte die tödliche Attacke auf einen 26-jährigen Mann in Landsberg für Entsetzen. Wie mehrfach berichtet, war das Opfer am Samstagabend, 15. Mai, stark blutend vor einem Wohnblock am Römerhang vorgefunden worden. Nach den Tatverdächtigen wurde daraufhin mit einem Großaufgebot gefahndet. Die Ermittlungen der „EG Römerhang“ der Kripo Fürstenfeldbruck führten bereits vier Tage nach der schrecklichen Tat zu einem Fahndungserfolg. Laut einer Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord konnten drei tatverdächtige Männer (zum damaligen Zeitpunkt alle 24 Jahre alt) festgenommen werden: Einer in Augsburg, die beiden anderen im ungarischen Györ. Die Ermittlungen in dem Fall dauern an. „Alle drei befinden sich weiterhin in Haft“, teilt Matthias Nickolai, Pressesprecher der Augsburger Staatsanwaltschaft auf LT-Nachfrage mit.

