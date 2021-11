Landsberg

17:23 Uhr

Unfallflucht in Tiefgarage des Lechlandcenters in Landsberg

Unfallflucht durch unbekannten Fahrer in der Tiefgarage des Lechlandcenters.

Am Freitagnachmittag parkte eine 21-Jährige ihren silbernen Mercedes in der Tiefgarage des Lechlandcenters. Als sie nach etwa Minuten zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie an der Heckstoßstange eine frische Beschädigung fest. Laut Polizei dürfte ein bislang unbekannter Autofahrer beim Ausparken gegen das Auto der 21-Jährigen gefahren sein und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben. Der Sachschaden wird auf 2000 Euro geschätzt. (lt)

Themen folgen