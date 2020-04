vor 16 Min.

Lange Trockenheit: Polizei meldet ersten Waldbrand

Bei Eberfing brennt es. Der starke Wind facht Glutnester eines eigentlich bereits gelöschten Feuers wieder an.

Seit vier Wochen praktisch kein Regen und viel Wind. Die Landschaft ist ausgetrocknet: Die Waldbrandgefahr steigt und ein erster Waldbrand wird jetzt von der Polizei in Weilheim gemeldet: Am Freitagnachmittag kam es in einem Forstgebiet bei Eberfing zu einem Schwelbrand in den Resten eines eigentlich bereits abgelöschten Räumfeuers. Der Schwelbrand konnte durch die alarmierte Feuerwehr Eberfing rechtzeitig abgelöscht werden, bevor sich das Feuer weiter ausbreiten konnte.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen entstand der Schwelbrand durch Glutnester, die durch den starken Wind wieder entfacht wurden. Die Polizei Weilheim weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei starkem Wind Feuerstellen nicht betrieben werden dürfen. Darüber hinaus sind offene Feuerstellen stets zu beaufsichtigen und vollständig abzulöschen, bevor sie verlassen werden. (lt)









