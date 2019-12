vor 52 Min.

Losaktion für den guten Zweck: Gutscheine für Fitness und mehr warten

Einen der Hauptpreise für die Weihnachtstombola zugunsten der Kartei der Not stellen die Hardy’s Fitnessstudios zur Verfügung.

Am Sonntagabend werden im „Hellmairs“ die Hauptpreise der Weihnachtstombola gezogen. Der Erlös der Aktion geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

Endspurt bei der großen Benefizaktion, die das „Hellmairs“ (Café-Bar-Restaurant) Landsberg zugunsten der Kartei der Not organisiert. Bei der Weihnachtstombola warten Preise im Wert von Tausenden Euro, die Sponsoren aus dem Landkreis zur Verfügung gestellt haben. Die Einnahmen aus dem Losverkauf (jedes kostet fünf Euro) kommen zu 100 Prozent dem Leserhilfswerk unserer Zeitung zugute. Bis Sonntag, 22. Dezember, sind die Lose noch bei den Vorverkaufsstellen erhältlich. Abends – direkt nach dem Christkindlmarkt – werden die Gewinner der Hauptpreise im „Hellmairs“ ermittelt. Los geht das bunte Programm um 20 Uhr.

Die Ziehung der Hauptpreise erfolgt am Sonntagabend

Dominik Wagmann und Claus Moritz – die Betreiber des „Hellmairs“ – arbeiten fieberhaft an den letzten Vorbereitungen für den großen Gala-Abend. Ab 20 Uhr wird es am Sonntag ernst. Der „Weihnachtsengel to Go“ alias Martina Pischl wird die Gewinner der Hauptpreise ziehen, LT-Redakteur Dominic Wimmer moderiert den Galaabend und der Landsberger Rechtsanwalt Joachim Feller hat ein Auge darauf, dass bei der Ziehung alles mit rechten Dingen zugeht.

Rund 50 Unternehmen aus der Stadt und dem Landkreis haben Preise für die Tombola zur Verfügung gestellt. Die Hauptgewinne sind: Ein Tisch bei der Landsberger Wies’n für zehn Personen inklusive 20 Biermarken (gesponsert vom Moritz Club), ein Jahr Platin-Mitgliedschaft im Wert von rund 1200 Euro (Hardy´s Greifenberg & Landsberg), ein Wochenende mit einem Range Rover (Kohler Automobile/Land Rover); zwei 250-Euro-Gutscheine und zehn 20-Euro-Gutscheine sowie ein Deutschland-Trikot (Sport 2000 Landsberg); zwei 100-Euro-Gutscheine (Aust Ästhetik); ein Tattoo-Gutschein für 100 Euro (Studio 22 Tattoo), ein Jahr Mitgliedschaft im Wert von rund 400 Euro (Clever Fit); Paarshooting im Wert von 179 Euro (B&S Photography); drei Fünferkarten für insgesamt 450 Euro (eShape EMS-Training Landsberg).

Die Gewinner der kleineren Preise werden am Nachmittag gezogen

Bereits am Nachmittag werden die Gewinner der kleineren Sachpreise ermittelt und umgehend auf der LT-Homepage und der Facebookseite des „Hellmairs“ bekannt gegeben.

Vorverkaufsstellen und Hauptsponsoren für die Lose sind das „Hellmairs“ Landsberg, der Moritz Club Landsberg, Hardy´s Greifenberg & Landsberg, Kohler Automobile/Land Rover sowie Sport 2000 Landsberg. (lt)

Themen folgen