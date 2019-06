15:32 Uhr

Lotti Pepper ist beim Reisebüro Vivell in Landsberg zu Besuch

Das Landsberger Reisebüro hat nach dem Umbau wieder geöffnet. Zur Einweihung kam auch ein Roboter. Was verändert wurde und was gleich geblieben ist.

„Sag mir die Lottozahlen“, „Kannst Du bayerisch sprechen“ – eine Reihe von Fragen kann man Lotti Pepper stellen. Der kleine humanoide – also menschenähnliche – Roboter von Lotto Bayern ist am Samstag der Stargast bei der Wiedereröffnung des Reisebüros Vivell in Landsberg. Drei Wochen wurde modernisiert und nun präsentieren Michael Vivell und sein Team am Freitag und Samstag die neugestalteten Räume, bevor es nach Pfingsten wieder in den normalen Geschäftsbetrieb geht. Umgebaut wurde vor allem der Eingangsbereich, der mit einer automatischen Tür nun auch barrierefrei ist.

Es gibt jetzt auch Taschen zu kaufen

Neben dem DERPART-Reisebüro ist weiterhin eine ADAC-Vertretung in den Räumlichkeiten am Hauptplatz 149 zu finden, Lottoscheine können ausgefüllt oder Tickets für Konzerte und Eisenbahn gekauft werden. Außerdem werden Taschen aus recycelten Bannern angeboten. Sie werden in einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung gefertigt, wie Michael Vivell dem Landsberger Tagblatt erzählt. Somit verbänden diese Taschen Nachhaltigkeit mit sozialen Aspekten. „Wir bekommen ein gutes Feedback“, sagt Vivell über das Interesse bei den Besuchern der zwei „Come-Together“-Tage.

Der Andrang sei enorm: „Wir werden überrannt.“ Zahlen kann er keine nennen, aber man merke es am Gewinnspiel und den Giveaways, kleinen Geschenken, zum Mitnehmen, die rasant weniger würden. Für Michael Vivell ist dies ein Indiz dafür, wie stark die Landsberger mit dem Unternehmen verbunden sind. Gegründet wurde das Geschäft vor 72 Jahren von Konrad Vivell, Michael Vivell leitet es in dritter Generation.

