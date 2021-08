Nach Unglücksserie baut Familie aus Memming eine Kapelle

Plus In Memming gibt es nach über 50 Jahren wieder eine Kapelle. Warum die Familie Wiedemann das kleine Gotteshaus Maria Heimsuchung errichtet.

Immer wieder haben sich in der Familie von Barbara und Klaus Wiedemann schwere Unfälle ereignet. Jährlich passierte ein anderes Unglück: ob dem Landwirt selbst, seiner Tochter Sarah oder Vater Hans. Die Familie führte die Schicksalsschläge auf einen noch nicht erfüllten Wunsch zurück und handelte.