Mentergelände in Utting: Die Tagespflege ist keine Bedingung

Plus Die Gemeinde Utting verkauft das ehemalige Menter-Grundstück an einen Investor, der auch eine Tagespflege errichten will. Doch ob daraus etwas wird, ist fraglich.

Wie geht es weiter mit einer Tagespflege-Einrichtung auf dem ehemaligen Menter-Gelände in Utting? Wie berichtet, ist das 4800 Quadratmeter große Grundstück am westlichen Ortsrand an die Axia Projektbau GmbH aus Schondorf verkauft worden, die unter anderem den Bau einer Tagespflege vorgesehen hatte. Erste Gespräche mit einem möglichen Träger, der Arbeiterwohlfahrt ( Awo), verliefen aber bislang ergebnislos, da unter anderem keine konkreten Zahlen zur Belegung vorgelegt werden konnten.

Das Landsberger Tagblatt hat im Gespräch mit Cornelia Emili, Vorstandsvorsitzende des Bezirksverbands der Awo in München, mehr über die Pläne der Awo erfahren. Laut Emili war geplant, die Einrichtung in Utting an den Seniorenwohnpark in Dießen anzudocken. Die Pflegedienstleitung aus Dießen hätte dann beide Einrichtungen betreut. „Wir sind mit der Fachstelle für Pflege und Behinderteneinrichtungen im Landratsamt in Kontakt getreten. Man sieht das dort aufgrund der Entfernung eher problematisch“, erklärt Emili.

Die Ausführungsverordnung sehe vor, dass ein fester Ansprechpartner vor Ort sichergestellt sein müsse. Es sei also eher unwahrscheinlich, dass das Konzept der Awo befürwortet werde. Eine Zustimmung müsse zudem noch von der Pflegekasse erfolgen. Die Einrichtung in Utting einzeln zu betreiben, dafür sieht Emili keine Chance. 15 Plätze sind die Untergrenze für einen wirtschaftlichen Betrieb. Diese müssen an fünf Tagen die Woche belegt sein. „Wir haben das Signal bekommen, dass ein so großer Bedarf in Utting nicht vorhanden sei“, so Cornelia Emili. Um diese Belegungskapazitäten zu erreichen, bedürfe es mindestens 25 Personen. Auch bedingt durch die Corona-Krise liegt das Projekt derzeit brach, ist jedoch nicht vom Tisch. Hilfreich, so Emili, wären jedoch Einschätzungen der Akteure in der Seniorenarbeit am Ammersee-Westufer zu möglichen Belegungszahlen. Eine professionelle Ermittlung von Bedarfszahlen werde sie jedoch nicht in Auftrag geben.

Die Gemeinde Utting müsste Geld zuschießen

Auf Nachfrage kann Hans Starke, Vorsitzender des Vereins Füreinander, keine konkreten Zahlen für Utting nennen. Man wolle sich jedoch demnächst in einer Vorstandssitzung darüber abstimmen. Bedarf sei vorhanden, und dieser wachse stetig. Das sieht auch der bisherige Bürgermeister Josef Lutzenberger so. Seit drei Jahren hat er das Thema auf der Agenda und hat sich unter anderem auch bei bereits bestehenden Einrichtungen im Landkreis informiert.

Eine Tagespflege nur für Utting zu betreiben, hieße, dass die Gemeinde viel Geld zuschießen müsse. Das sei in Utting nicht möglich. „Nur mit Uttingern belegt, kann die Einrichtung keine schwarze Null schreiben“, so Lutzenberger. Ideal sei es zudem, Betreutes Wohnen oder ein Bürgercafé dort anzusiedeln, das die Leute anziehe. Dafür sei die Lage aber nicht ideal.

Der Investor ist nach wie vor offen für das Thema

Der städtebauliche Vertrag mit der Axia schreibe keine Ansiedelung einer Tagespflege vor und sei auch kein Kriterium bei der Bepunktung gewesen, erläutert Lutzenberger weiter. „Das war keine Bedingung der Gemeinde, aber wir haben gesagt, dass wir sehr froh darüber wären. Auch die Axia fand die Idee gut und ist bemüht, unseren Wünschen entgegenzukommen“, erklärt Lutzenberger. Er stellte diese Fakten auch in der jüngsten Gemeinderatssitzung klar, nachdem er einen offenen Brief des Uttingers Harry Sternberg vorgelesen hatte. Darin warb Sternberg vehement für eine Tagespflege und bat die Gemeinde darum, auf den Investor zuzugehen, um eine bürgerschaftlich unterstützte Tagespflege in Utting zu verwirklichen, oder alternativ den Investorenwettbewerb erneut auszuschreiben.

Georg Bechteler von Axia aus Schondorf zeigt sich nach wie vor aufgeschlossen beim Thema Tagespflege, aber die Akteure in der Pflege müssten auf ihn zukommen. „Wir brauchen einen professionellen Betreiber, jedoch hat sich außer der Awo noch niemand bei uns gemeldet. Ich würde mir mehr Engagement wünschen.“ Unterdessen gehen die Planungen bei Axia voran. Sollte es mit der Tagespflege nicht klappen, könnten auf dem Menter-Gelände stattdessen Büroräume entstehen, erläutert Bechteler.