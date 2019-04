18.04.2019

Mit Humor gegen den Bildungswahn

Han’s Klaffl und seine Sicht auf den Wandel bei der Kindererziehung und im Schulsystem

Nein, so einen wünscht sich kein Lehrer. Blitzgscheit ist er zwar, der Bub, und musikalisch, aber die Schnelligkeit seines Denkens produziert auch pointierte Frechheiten, was damals in der Nachkriegszeit auch Watschn, Schmalzfedern-Ziehen und Verweise nach sich zog.

Die Rede ist von Hans Klaffl. Nach 40 Jahren als Gymnasiallehrer nennt er sich heute Han’s und lässt in seinem Kabarettprogramm, mit dem er auch die Mittelschule Landsberg besuchte, seine Zuhörer teilhaben an seinem Aufwachsen zwischen Bunker und Lehr- beziehungsweise Züchtigungsanstalt und Elternhaus. Aber auch an seiner Zeit als Lehrer und nun Senior, der den Tücken des Alters allerhand Humorvolles abgewinnen kann. Blitzgscheit ist er immer noch, und so sind es nicht blanke Anekdoten, wie sie jeder ältere Mensch erzählen kann. Nein, in Han’s Klaffls Gedankengängen schließt sich ein Kreis, er vergleicht früher mit heute, zeigt pointiert und ungemein witzig die Unterschiede auf, aber auch, dass sich bei manchem, wo’s gut gewesen wäre, leider nichts geändert hat.

Han’s Klaffl hat ernste Botschaften. Er will wachrütteln, zum Nachdenken und Reflektieren anregen. Als Pädagoge weiß er, mit dem erhobenen Zeigefinger geht das nicht. Es gelingt ihm mit Humor. Er legt den Finger in die Wunde unseres Bildungssystems und der modernen Kindererziehung („Was das Beste für das Kind ist, wissen nur die Eltern. Und zwar hauptberufliche Eltern mit alleinerziehenden Kindern.“). „Wir sind aufgewachsen wie Unkraut, ohne Aufsicht“, berichtet Klaffl. Spielen im Bunker, mit vier Jahren gab es eine Lederhosn, die Dorflederhosn, die an jedes Kind weitergereicht wurde. Krankheiten wurden grundsätzlich mit Lebertran behandelt, brrr. Klaffls Theorie: „Greenpeace-Aktivisten haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Die sind nicht für Wale, die sind gegen Lebertran.“

Weil seine Mutter gesagt hat, der Lehrer sei eine Respektsperson, habe er auch Lehrer werden wollen. Seine Begründung: „Da kann man tun, was man will und ist eine Respektsperson.“ Bis er dann Lehrer war, hatten sich die Zeiten radikal verändert. Schüler zum Lehrer: „Hey Alter, immer gschmeidig bleiben.“ Eltern zum Lehrer: „So einen wie Sie raucht mein Anwalt in der Pfeife.“

Und so schlüpft Han’s Klaffl in die Rolle des Hans Fischer, Präsident des Kampfbundes „Abitur für alle“, der hauptberufliche Eltern und andere Erziehungsversuchende bei der Optimierung der Schullaufbahn ihrer alleinerziehenden Kinder berät. Die Schule habe sich den Vorstellungen der Eltern anzupassen. Vor der Einschulung gelte es, die Einrichtung auf Herz und Nieren abzuklopfen. Sind Wellnessbereiche vorhanden, gibt es Hausaufgaben und wenn ja, wer erledigt diese? Aus dem frechen Hans ist etwas geworden, ein pointierter Kabarettist, der den Zeigefinger hebt und auf den zunehmenden Bildungswahnsinn und Einfluss der Wirtschaft auf das Schulsystem sowie Rechtsradikalismus zeigt. (küb)

Themen Folgen