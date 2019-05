12:54 Uhr

Nik Kershaw singt in einem Landsberger Wohnzimmer

Valerie Jäger gewinnt ein Privatkonzert mit dem Star aus den 80er-Jahren. Der Engländer war einst ihr großer Teenie-Schwarm.

Valerie Jäger aus Landsberg kann sich freuen: Am Dienstag, 21. Mai, spielt ihr Teenie-Idol Nik Kershaw live in ihrem Wohnzimmer. Wer den Namen Nik Kershaw kennt, war in den 80er-Jahren ein Teenager, so auch Valerie Jäger. Auf Bayern 1 ist Nik Kershaw noch regelmäßig zu hören: Und dann dreht Valerie Jäger ihr Radio ganz besonders laut auf. Valeries Mann Arne und die Töchter Nele und Nike wissen: Nik Kershaw war Valeries großer Teenie-Schwarm. Schon mit zwölf Jahren erlebte sie ihn 1984 in ihrem allerersten Konzert auf der Bühne. „Bis heute eines der tollsten Erlebnisse meines Lebens“, erzählt sie, wie es in einer Mitteilung des Bayerischen Rundfunks heißt.

Das Lebensgefühl zwischen Discokugel, Walkman und Schulterpolster

Am Freitagmorgen um kurz nach Acht konnten Familie und Freunde Valerie Jäger selbst auf Bayern 1 jubeln hören: Moderator Uwe Erdelt zog Valeries Bewerbung aus dem Lostopf und überraschte die Gewinnerin mit der Nachricht: Ihr Jugendidol spielt schon nächste Woche in ihrem Wohnzimmer.

Nik Kershaw ist einer der großen Stars der 80er-Jahre. Mit Hits wie „Wouldn’t It Be Good“, „I Won’t Let The Sun Go Down“ oder „The Riddle“ lieferte er den Soundtrack zum Lebensgefühl zwischen Discokugel, Walkman, Schulterpolster und Vokuhila. Und er ist bis heute im Musikgeschäft: Bevor er am 18. Juni in Würzburg und am 20. Juni in Nürnberg auf der Bühne steht, freut sich Nik Kershaw auf ein ganz besonderes Konzerterlebnis: Bei Familie Jäger im Wohnzimmer werden ihn Familie und Freunde ganz persönlich erleben. (lt)

