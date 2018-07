vor 57 Min.

Pächter der Sportgaststätte in Reichling hat gekündigt

Die Sportgaststätte an der Mehrzweckhalle in Reichling: Der bisherige Pächter hat fristlos gekündigt, bis Januar soll ein Nachfolger feststehen.

Wegen der Bauarbeiten an der Reichlinger Mehrzweckhalle hören die bisherigen Wirtsleute mit sofortiger Wirkung auf. Bis Januar soll ein Nachfolger gefunden werden.

Von Manuela Schmid

Die Sportgaststätte in Reichling muss vorerst schließen. Nachdem der Pächter fristlos gekündigt hat, wird es bis zum Jahresende keinen Gaststättenbetrieb mehr geben. Im Januar soll ein Nachfolger das Ruder übernehmen. Der bisherige Pächter Konrad Huber war mit seiner Frau Angelika drei Jahre lang in der Wirtschaft an der Mehrzweckhalle tätig. Grund für die Kündigung sind die laufenden Bauarbeiten an der Mehrzweckhalle, sagt Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler gegenüber dem Landsberger Tagblatt.

Keine Pacht mehr verlangt

Die Pächter hatten durch die Umbaumaßnahme Einschränkungen gehabt, sagt Horner-Spindler. Es sei für sie schwierig gewesen, während der Baumaßnahmen den Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Gemeinde habe allerdings seit Beginn der Maßnahme auch keine Pacht mehr verlangt. Der Gemeinderat hatte in der jüngsten Sitzung die fristlose Kündigung auf dem Tisch. Im öffentlichen Teil wurde nur die Kündigung selbst bekannt gegeben. Alles Weitere wurde hinter verschlossenen Türen diskutiert. Den Pächtern wurde noch das Recht eingeräumt, sich im nicht öffentlichen Teil zu ihren Beweggründen zu äußern. Danach entschieden die Gemeinderäte, ob die fristlose Kündigung angenommen wird.

Im gegenseitigen Einvernehmen

„Der Gemeinderat hat die Kündigung akzeptiert“, berichtete Horner-Spindler unserer Zeitung aus der nicht öffentlichen Sitzung. „Der Vertrag wurde im gegenseitigen Einvernehmen aufgehoben.“ Die Gemeinde suche jetzt nach einem neuen Pächter. „Wir werden eine Anzeige aufgeben.“ Der neue Vertrag solle ab Januar laufen. „Bis dahin sind die Baumaßnahmen im Innenbereich voraussichtlich abgeschlossen“, sagte die Bürgermeisterin. Nur im Außenbereich müssten dann noch Arbeiten erfolgen.

Wie berichtet, wird die Mehrzweckhalle aufwendig saniert und umgebaut. Dabei wird auch die Küche der Sportgaststätte erweitert. Was für den künftigen Gaststättenbetrieb Erleichterungen schaffen soll, brachte jedoch Schwierigkeiten mit sich. Die Küche konnte zuletzt nicht benutzt werden. Deswegen standen in der Sportgaststätte kalte Gerichte auf dem Speiseplan. Zudem kamen nicht mehr so viele Gäste, da wegen der Bauarbeiten in der Halle kein Sportbetrieb herrscht und auch keine Veranstaltungen stattfinden können. Die Kegelbahn ist momentan ebenso geschlossen. Als Ersatz für die Toiletten, die auch von den Bauarbeiten betroffen sind, ließ die Gemeinde einen mobilen Toilettenwagen vor dem Eingangsbereich zur Halle aufstellen.

Keine Sorgen um die Zukunft

Konrad Huber wollte sich nach der Entscheidung des Gemeinderates nicht mehr ausführlich zu seiner Kündigung äußern: „Das Pachtverhältnis ist beendet“, teilte er kurz und knapp auf Anfrage mit. Auch wenn die Gemeinde jetzt vorerst ohne Pächter ist, macht sich Bürgermeisterin Horner-Spindler über die Zukunft der Sportgaststätte keine großen Sorgen. Es habe ja schon mehrmals Pächterwechsel gegeben und die Gemeinde habe immer wieder neue Wirtsleute gefunden.

