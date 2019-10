00:32 Uhr

Perfekte Musiker

Beim ersten Rathauskonzert der Saison ist der Andrang groß. Warum die Besucher auch dieses Mal nicht enttäuscht werden

Der Festsaal im Historischen Rathaus war beim ersten Rathauskonzert der Saison mit dem eher nichtssagenden Titel „Hartmann Hase Murakami“ brechend voll. Entscheidenden Anteil daran hatte mit Sicherheit „Hartmann“, Vorname Christoph, gebürtiger Landsberger und Oboist bei den Berliner Philharmonikern. Hartmann, das weiß der Landsberger, bürgt für Qualität und achtet bei der Auswahl der jeweiligen Mitmusizierenden auf entsprechende Güte.

Christoph Hartmann, gemeinsam mit Franz Lichtenstern künstlerischer Leiter der Konzertreihe, hatte die weltweit auftretende Musikerin Wally Hase, Professorin für Flöte an der Universität Wien, und Akemi Murakami, eine in Landsberg von vielen Auftritten bekannte Pianistin, für das Auftaktkonzert gewinnen können. Die Musik: War im ersten Teil des Abends gut, nach der Pause dann begeisternd interpretiert.

Am Beginn stand ein Werk des französischen Komponisten und Flötisten Génin. Anfangs hatte es hier den Anschein, als hätten die beiden Bläser zwar zusammen, aber noch keinen endgültigen Weg zur vollkommenen Verschmelzung gefunden. Das Spiel von Hartmann und Hase, Murakamis Klavierbegleitung waren exakt, linear, aber noch nicht so voller Musikalität wie üblich. Was von Beginn an auffiel, war die hohe Qualität der Querflöte. Das Instrument, eine Silberflöte aus einer Bostoner Werkstatt, beeindruckte mit vollem runden und kräftigem Klang. Der Ton ähnelte fast dem von Hartmanns Oboe. Das fiel vor allem bei dem folgenden Duo für Flöte und Oboe – ohne Klavier – eines Bachsohns auf.

Die Musiker spielten perfekt und hatten zu einer wundervollen Einheit gefunden, die im zweiten Teil des Abends ihre Krönung erfuhr. Hier durften die Zuhörer zunächst Christoph Hartmann und Akemi Murakami mit einem Duo des Franzosen Dutilleux genießen. Das Flötensolo im Anschluss dürfte Musikkennern als Solo für Cello, richtiger für Gambe bekannt sein. Wally Hase spielte die Variationen der Folies d’Espagne von Marin Marais höchst virtuos und mit großer Leichtigkeit. Jubelstürme vom Publikum.

Die folgenden, für Flöte und Oboe bearbeiteten Arien aus Mozarts Zauberflöte, waren ein erster Hinweis auf das Ende des Abends. Fröhlich, schalkhaft, leicht und doch höchst virtuos hielten Hase und Hartmann über ihre Instrumente Zwiesprache. Danach jagten die Musiker zu dritt Themen aus Rossinis Wilhelm Tell durch den Saal und machten Schluss mit einem grandiosen Höhepunkt. (löbh)

