vor 35 Min.

Pferd stürzt in Kanalschacht: So läuft die Rettung ab

Tierrettung auf einem Reiterhof in Raisting. Am Freitagmorgen stürzte ein Pferd in einen Kanalschacht. Die Feuerwehr befreite es.

Von Dominic Wimmer

Pferd in Kanalschacht: Mit dieser Lage wurde die Feuerwehr Dießen am Freitagmorgen konfrontiert. Auf einer Reitanlage in Raisting (Landkreis Weilheim-Schongau) war ein kleines Pferd in einen Schacht gestürzt.

Die Feuerwehren aus Dießen und Raisting legten dem Tier ein spezielles Geschirr an. Mit einem Frontlader wurde es schließlich aus seiner misslichen Lage gehoben, teilt die Feuerwehr mit.

