11:18 Uhr

Polizei erntet Marihuana-Plantagen ab

Bis zu 1,20 Meter hohe Marihuana-Pflanzen: Die Polizei Herrsching entdeckt zwei Plantagen in der Region, weil Spaziergänger ganz genau hinschauen.

Marihuana-Fund im Landkreis Starnberg: Bei der Polizeiinspektion Herrsching sind in den vergangenen Tagen zwei Meldungen von aufmerksamen Passanten eingegangen, die beim Spazierengehen verdächtige Pflanzen feststellen konnten. Diese befanden sich in topfähnlichen Behältern.

Aufgrund der ersten Mitteilung konnten die Beamten in einem Waldstück zwischen Hechendorf und Breitbrunn, etwa einen Kilometer westlich von Hechendorf in der Verlängerung der Breitbrunner Straße, 15 Marihuanapflanzen feststellen. Diese hatten eine Wuchshöhe von 30 bis 120 Zentimetern. Kurz darauf ging eine ähnliche Mitteilung ein, dass sich in einem Waldstück westlich des Ulrichsbichl in Machtlfing ebenfalls Marihuanapflanzen befinden sollen. Auch dort wurden zwölf Pflanzen entdeckt. Diese waren rund 40 Zentimeter hoch.

Alle aufgefundenen Pflanzen wurden durch die Beamten abgeerntet und sichergestellt. Gegen die bislang unbekannten Marihuanazüchter wurden Strafverfahren wegen des unerlaubten Anbaus von Betäubungsmitteln eingeleitet. (lt)

