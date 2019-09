vor 22 Min.

Premiumstation am Landsberger Klinikum eröffnet

Bezahlfernsehen, Minibar, Klimaanlage und mehr: Am Klinikum Landsberg gibt es jetzt eine Premiumstation. So viel kostet der Aufenthalt.

Im Sommer 2017 hatte Klinikvorstand Marco Woedl beim 100-Tage-im-Amt-Interview erstmals im LT davon gesprochen, am Dienstag ist die Premiumstation am Klinikum Landsberg eröffnet worden: In 20 Einzelzimmern – weitere zehn sind geplant – sind Patienten in gehobenem Interieur untergebracht. Die Einrichtung erinnert mehr an ein Hotel- als an ein Krankenzimmer. Die Räume sind klimatisiert, es gibt Minibar, Pay-TV und Flachbildschirm.

Die Versorgung der Patienten unterscheidet sich laut Kliniksprecherin Regina Miller nicht von der der anderen Patienten. Mit Zusatzversicherung für ein Ein-Bett-Zimmer kann man sich eine Unterbringung auf der Premiumstation ohne Zuzahlung leisten. Wer diese nicht hat, zahlt 188 Euro pro Tag. Nachfrage ist vorhanden: 18 Patienten liegen auf der neuen Station. (smi)

