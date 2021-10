Blaskapelle Reichling: Lösung für das Platzproblem in Sicht

Plus Die Blaskapelle Reichling hat einen starken Mitgliederzuwachs. Deswegen reicht der Platz im Probenraum nicht. Jetzt gibt es eine Lösung, die das Museum betrifft.

Gute Nachrichten für den Musikverein Reichling: Die Blaskapelle kann wohl bald ihren Probenraum im Pfarrheim erweitern. Die Musiker und Musikerinnen sollen das nebenan liegende Museum zu ihrem jetzigen Probenraum dazu bekommen. Für den Ausstellungsraum des Museums hat der Gemeinderat jetzt in seiner vergangenen Sitzung eine Lösung gefunden.