Reichling

vor 18 Min.

Hofladen in Reichling erneut abgelehnt

Plus Das Gemeinderat in Reichling verweigert die Zustimmung zu einem geplanten Hofladen. Jetzt geht es in nächste Instanz.

Von Manuela Schmid

Der geplante Hofladen in der Wurzbergstraße in Reichling wurde vom Gemeinderat erneut abgelehnt. Zwar wurden von den Bauwerbern geänderte Pläne eingereicht (LT berichtete) – doch die Änderungen gingen vielen Gemeinderäten nicht weit genug. Trotzdem ist das Projekt noch nicht gestorben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen