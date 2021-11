Reichling trauert um früheren Zweiten Bürgermeister

Benedikt Schmid, früherer Zweiter Bürgermeister von Reichling, ist am Montag gestorben. Rathauschef Johannes Leis würdigt die langjährige Arbeit für die Gemeinde.

Die Gemeinde Reichling trauert um den früheren Zweiten Bürgermeister Benedikt Schmid. Er ist am Montag im Alter von 73 Jahren gestorben. Schmid war von 2014 bis 2020 Stellvertreter der damaligen Bürgermeisterin Margit Horner-Spindler. Beide kandidierten bei der Kommunalwahl im vergangenen Jahr nicht erneut.

18 Jahre Mitglied des Gemeinderats Reichling

Benedikt Schmid gehörte dem Gemeinderat in Reichling von 2002 ab insgesamt 18 Jahre an. Bürgermeister Johannes Leis sagt über Schmid: "In den 18 Jahren als Mitglied im Gemeinderat hat er seine Aufgaben immer mit sehr hohem persönlichen Engagement zum Wohle der Gemeinde und aller Bürger wahrgenommen." Die Gemeinde nehme Abschied von einem allseits anerkannten und geschätzten Menschen. "Für sein äußerst pflichtbewusstes und verantwortungsvolles Handeln sind wir ihm aufrichtig dankbar und werden ihn immer in ehrenvoller Erinnerung behalten. Gott möge seinen Einsatz lohnen." (lt)

