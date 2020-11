vor 17 Min.

Rolf Kron sorgt erneut für Wirbel

Was dem Arzt bei einer Corona-Demo in Kempten so einfällt

Bei einer Demonstration von Kritikern der Corona-Schutzmaßnahmen in Kempten hat der Kauferinger Arzt Rolf Kron erneut für Aufsehen gesorgt. Seine Aussagen werden im Internet diskutiert und sorgen bei vielen Menschen für Kopfschütteln.

Derzeit vergeht kaum eine Woche, in der Rolf Kron nicht auf einer Demonstration als Redner auffällt. Vor einigen Wochen sorgte er bei einer „Querdenken“-Demo in Lindau für Wirbel, als er auf der Bühne den Hitlergruß zeigte. Das Tragen von Mund-Nasen-Bedeckungen setzte er mit dem Gruß aus dem Dritten Reich gleich. Mehrere Anzeigen gingen daraufhin bei der Polizei ein. Die Staatsanwaltschaft Kempten wurde eingeschaltet. „Ich kann bestätigen, dass gegen den Beschuldigten wegen des Verdachts eines Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen in Form des sogenannten Hitlergrußes ermittelt wird“, teilt David Beck, der stellvertretende Pressesprecher der Staatsanwaltschaft, auf unsere Nachfrage hin mit, weitere Angaben machte er mit Verweis auf das laufende Verfahren nicht.

Auf einer weiteren Veranstaltung in Kempten sorgte der Impfkritiker Kron nun erneut für Wirbel, wie aus einem Tweet hervorgeht. Wörtlich sagte er: „Ich habe keine Ahnung, ob ihr jetzt gleich nach Hause fahrt und ob ihr eure Frauen oder eure Männer verprügelt. Ob ihr gewalttätig seid, ob ihr euch kinderpornografisches Material anschaut oder ob ihr Hitlerkreuze an die Wände malt. Das ist mir auch völlig schnuppe, weil wir hier alle gemeinsam für eine Sache stehen und das ist für unsere Freiheit und für unsere Zukunft.“

Im Spätsommer hatte der Familienvater bereits in München Ärger mit der Polizei. Bei einer Demonstration stellte er vor Ort Atteste aus, um Teilnehmer von der Maskenpflicht zu befreien. Daraufhin war der Arzt und Homöopath festgenommen worden. Kripo und Staatsanwaltschaft ermitteln wegen der möglichen Ausstellung von Gefälligkeitsattesten. (chmü/wimd)

