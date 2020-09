vor 16 Min.

Rückblick: Stausee statt Lechwehr in Landsberg

Plus Vor 80 Jahren geisterte ein Projekt durch die Stadt Landsberg. Dort, wo heute der neue Lechsteg gebaut wird, sollte ein Kraftwerk im Lech errichtet werden. Warum der Plan scheiterte.

Von Thomas Wunder

Stausee statt Lechwehr. Im Aufenthaltsraum des Landsberger Elektrizitätswerks in der Sandauer Straße hängen zwei Gemälde, die ein Kraftwerk im Lech in Höhe der Lechturnhalle zeigen. Oberhalb erstreckt sich, eingefasst von Dämmen, ein Stausee bis zur Karolinenbrücke. Das Kraftwerk befindet sich an jener Stelle, an der derzeit der neue Lechsteg errichtet wird, der das künftige Stadtviertel Urbanes Leben am Papierbach mit der Altstadt verbinden soll. Die Aquarelle gehören zu einem Projekt, an das sich heute nur noch wenige ältere Landsberger erinnern werden.

Der im Februar verstorbene ehemalige Stadtheimatpfleger Anton Lichtenstern hat 1996 in den Landsberger Geschichtsblättern über das Projekt geschrieben. Die Stadt wollte für ihre eigene Stromversorgung ein Kraftwerk im Stadtgebiet errichten. Erste Überlegungen dazu gab es schon 1933, konkret wurden die Pläne aber erst 1941. Mitte 1942 beschloss der Stadtrat die Auftragsvergabe für die Planung eines Kraftwerks auf Höhe der Lechturnhalle. Am Stausee war ein Damm vom Wehr aus am Lech entlang um das Inselbad bis zum Kraftwerk geplant. Die oberste Stufe des Lechwehrs sollte zunächst erhalten bleiben, Mühlbach und Floßgasse wären aufgelassen worden.

Abendstimmung am Landsberger Lechwehr. Bild: Julian Leitenstorfer (Archivfoto)

Doch die Stadt musste sich erst das Recht sichern, ein Kraftwerk im Lech errichten zu dürfen. Denn seit 1940 baute die Bayerische Wasserkraftwerke AG zwischen Schongau und Landsberg mehrere Staustufen. Die Stadt verhandelte mit deren Aufsichtsratsvorsitzendem, der die Auffassung vertrat, dass die Wasserkraftwerke das Recht zur Ausnutzung des gesamten Lechs besitzen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg erinnerte man sich in Landsberg an das Projekt eines stadteigenen Kraftwerks und nahm Verbindung zu dem Ingenieur Helmuth E. Fentzloff auf, der während des Krieges gemeinsam mit Arno Fischer die Kraftwerke zwischen Schongau und Landsberg geplant und gebaut hatte. Fentzloff wurde bald zur treibenden Kraft des Projekts. Er war der Meinung, dass das überflutbare Kraftwerk ein vollwertiger Ersatz für das Lechwehr sei, weil auch dort häufig Wasser über das „neue Wehr“ fließen werde.

Eine drei Meter breite Uferpromenade

Im Herbst 1949 malte der Kunstmaler August Craemer im Auftrag der Stadt die beiden bereits erwähnten Aquarelle. Sie sollten dazu beitragen, die Bevölkerung für den Bau des Kraftwerks zu gewinnen. Ende Dezember 1949 stellte Helmuth E. Fentzloff seine Pläne vor. Das bestehende Lechwehr sollte bis auf die obersten zwei Meter unter der Oberfläche des Stausees als Stütze für die Karolinenbrücke erhalten bleiben. Der Stausee wäre mit einer außen abgeböschten Betonmauer eingefasst worden. Hinter dieser Mauer sah der Ingenieur eine drei Meter breite Uferpromenade vor. Die Wasserfläche des Stausees wäre dann etwa zwei Meter über dem Niveau des Inselbads gewesen.

Dieses Aquarell zeigt das geplante Kraftwerk im Lech. Bild: Thorsten Jordan

Anfang 1950 machten die Vertreter der Bayerischen Wasserkraftwerke klar, dass sie die Konzession für den Ausbau des Lechs hätten und das Kraftwerk nur mit ihrem Einvernehmen gebaut werden könne. Ein möglicher Bauträger seien daher die Wasserkraftwerke. Wenn die Stadt die angebotene Finanzierung stemmen könne, was vonseiten der Bayerischen Wasserkraftwerke bezweifelt wurde, könne der Strom zu einem günstigen Preis an die Stadt abgegeben werden. Bei einer weiteren Besprechung wurde das Projekt abgelehnt, weil die Kosten (rund zehn Millionen D-Mark) zu hoch seien und das Lechwehr nicht erhalten werden könne.

Nur wenige Landsberger lehnten das Projekt ab

Der Verlust des Lechwehrs, den die Bayerischen Wasserkraftwerke anführen, war in der Stadt kein großes Thema. Der Stadtrat hatte den Plänen von Helmuth E. Fentzloff einhellig zugestimmt und auch in der Bevölkerung regte sich kaum Widerstand. Auch nicht, als die Lokalzeitung darüber berichtete und ab April 1951 ein Modell des Stauseeprojekts im Rathaus ausgestellt wurde. Die etwas über 100, meist anonym abgegebenen Stellungnahmen, die in den Landsberger Nachrichten abgedruckt wurden, waren meist nur kurz. Etwa 90 davon befürworteten das Projekt. Die wenigen ablehnenden Stimmen kritisierten den Verlust des Lechwehrs.

In den folgenden Jahren versuchte die Stadt auf verschiedenen Wegen Kredite für den Bau des Kraftwerks zu beschaffen. Doch die Wasserkraftwerke blieben bei ihrer ablehnenden Haltung, woran das Projekt letztendlich auch scheiterte.

