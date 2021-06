Bei Lichtenberg: Autofahrerin übersieht Motorradfahrer

Eine Autofahrerin übersieht an einer Kreuzung bei Scheuring einen Motorradfahrer. Der Mann hat seinen kleinen Sohn auf der Maschine dabei - und stürzt.

An der Kreuzung bei Lichtenberg hat sich am Montagabend ein Motorradunfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, war eine 19 Jahre alte Autofahrerin gegen 18 Uhr von Beuerbach kommend in Richtung Zollhaus unterwegs. An der Kreuzung bei Gut Lichtenberg bog sie nach links in Richtung Kaufering ab. Dabei übersah sie einen entgegenkommenden 53-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Landsberg, der seinen sechs Jahre alten Sohn als Sozius auf der Maschine dabei hatte.

Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der Motorradfahrer stürzte. Der 53-Jährige und und sein Sohn erlitten leichte Verletzungen und wurden mit einem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 10.000 Euro. Die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden von einem Abschleppunternehmen geborgen. (lt)