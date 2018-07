vor 36 Min.

Schmuck zum Anschauen, nicht für den Tresor

Mit „Import-abel“ präsentierte eine Künstlergruppe aus Ummendorf Kunst. Zu sehen ist sie im Schaufenster des Tölzer Kasladens in Landsberg. Und es sind ungewöhnliche Projekte.

Von Minka Ruile

Was dient der Schönheit? Fräulein Tochters viel zu tiefer Griff in die Schminktöpfe, Papas Treue zu einer gewissen Art von Socken und auch Mamas Vorliebe für gleich mehrfach um den Hals geschlungene, schwere Klunker. „Das soll Schmuck sein?“. Schmuck oder alte Socken, es sind Lieblingsstücke, oft jahrelange Begleiter, die eines gemeinsam haben: Sie werden getragen.

Eine Kollektion von über 50 Stücken

Genau darin unterscheiden sich die „Preziosen“, die es augenblicklich in der Auslage des Tölzer Kasladens am Hauptplatz zu sehen gibt. Unter dem Motto „Import-able“ präsentiert dort die unlängst in München/Ummendorf gegründete Künstlergruppe „International Art Cooperative Boule de Lille“ ihr erstes gemeinsames Projekt, das sich dem Thema Schmuck zuwendet und – in einer Kollektion von über 50 Stücken – auch auf der Internationalen Handwerksmesse in München schon gezeigt wurde.

Mit anarchischer Lust und Humor

Mit anarchischer Lust und einer gehörigen Portion Humor unterlaufen die Künstler alle Anforderungen, die „solides Handwerk“ an den Schmuckhersteller üblicherweise stellt. Erklärtes Ziel der Kreativen ist es bei „Import-able“ nicht, möglichst hohe Karatzahlen oder Feinunzen an Edelmetall in ästhetische Form zu bringen, ebenso wenig geht es um den Gebrauchswert.

Gearbeitet wird fürs Auge, nicht für den Tresor. Gemeinsamer Nenner, erklärt Kurator Andreas Lev Mordechai Thoma, sei die Un-Tragbarkeit aller zur Schau gestellten Schmuckstücke.

Alles untragbar

Das Spektrum reicht dabei von hauchzarten bis steinschweren Ketten aus Rosenblättern beziehungsweise Flusskieseln über Alltagsgegenstände, die sich zum Schmuck wandeln, bis hin zu Werken, die den Träger bei der geringsten Berührung verletzen. Nadeln kommen hier zum Einsatz ebenso wie stacheliges Gittermaterial, Fundstücke von der Straße wie auch aus der Spielzeugkiste. Helden der Kindheit werden umfunktioniert zum Glücksamulett.

Der edle Indianer aus der Überraschungstüte der 60er-Jahre und aus den 90ern Space-Ranger Buzz Lightyear. Den Arm weit nach vorne ausgestreckt beflügelt er die Zaghaften von damals noch heute mit seinem legendären Motivationsspruch „Bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter“.

Smartphone im Stacheldraht

Mit einem durch Stacheldraht gesicherten Smartphone findet sich auch Zeitkritisches in Ruth und Patrick Vogels Schaufenster: Im übertragenen Sinne untragbar ist das von impulsiven Politiker-Tweets „kontaminierte“ Mobiltelefon. „Finger weg“, heißt hier wohl die Botschaft. Auf die Frage, warum all das ausgerechnet in einem Käseladen präsentiert wird, lächelt der Kurator: „Warum nicht?“

Hier wie anderswo freuen Künstler sich über „Staunen, Diskussion, Irritation und neues Denken“. Ausreichend Gelegenheit dazu gibt es während der nicht kommerziellen Kunstperformance bei nicht genau festgelegtem Ausstellungsende noch während dieses Sommers.

Die Künstlergruppe „International Art Cooperative Boule de Lille“ arbeitet projektbezogen mit wechselnder Beteiligung ihrer Mitglieder und verzichtet deshalb bewusst auf Namensnennungen.

Themen Folgen