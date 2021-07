IHK: Anna Klinke wird nicht Präsidentin

Die Wahl bei der IHK-Vollversammlung für München und Oberbayern ist eine klare Sache. Der Favorit unter den Kandidaten macht das Rennen.

Die Schondorfer Fitness-Unternehmerin Anna Klinke wird nicht IHK-Präsidentin für München und Oberbayern. Bei der am Mittwoch bei der Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer stattgefundenen Wahl hat sich mit klarer Mehrheit Baywa-Vorstandsvorsitzender Klaus Josef Lutz durchgesetzt. Der 63-Jährige war schon im Vorfeld als Favorit für dieses Ehrenamt in der größten IHK in Deutschland gehandelt worden.

Lutz erhielt 49 Stimmen, auf Günes Seyfahrt von der Unternehmensberatung „Die MacGyvers“ entfielen 23 und auf drei weitere Bewerber jeweils zwei Stimmen, meldete die dpa. Unter diesen drei weiteren Kandidaten war auch Anna Klinke gewesen. (ger)

Lesen Sie dazu auch