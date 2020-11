vor 18 Min.

Schongau: Auto rollt davon, der Fahrer wird eingeklemmt

Ein ungewöhnlicher Unfall beschäftigt die Rettungskräfte in Schongau. Ein Mann wird dabei schwer verletzt.

Zu einem ungewöhnlichen Unfall wurden am Samstag gegen 22.55 Uhr in Schongau Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte gerufen. Ein 55-jähriger Schongauer war bei der Auslieferung von Essen im Dornau verunglückt. Wie die Polizei mitteilt, hatte er den Pkw in leichter Hanglage abgestellt ohne die Handbremse angezogen zu haben. Das Auto geriet dann ins Rollen, worauf der Fahrer dem Pkw hinterherlief und es schaffte, die Handbremse anzuziehen.

Aufgrund des Gefälles kam der Pkw jedoch von der Straße ab und rutschte dabei einen Abhang hinunter. Zu diesem Zeitpunkt befand sich der Mann noch an der Fahrertüre. Er wurde schließlich zwischen dem Holm der Pkw-Türe und einem Baum am Oberschenkel eingequetscht. Die Feuerwehr Schongau, die mit 30 Mann vor Ort war, konnte den Mann befreien. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber nach Murnau in die Unfallklinik gebracht. Vermutlich zog er sich eine Oberschenkelfraktur zu. Anschließend barg die Feuerwehr den Pkw, an dem ein Sachschaden von rund 500 Euro entstanden war. (lt)

