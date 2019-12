vor 60 Min.

Schwelbrand: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Einen Schwelbrand hat es am Montagabend im Dießener Gewerbegebiet gegeben.

Die Feuerwehr hat am Montagabend im Dießener Gewerbegebiet in der Fritz-Winter-Straße Schlimmeres verhindert. In einem Betrieb brannte es.

Bei der Integrierten Leitstelle Fürstenfeldbruck war gegen 17 Uhr die Meldung eingegangen, dass es im Keller eines Gewerbebetriebs raucht. Die Feuerwehr Dießen rückte laut Pressemitteilung mit insgesamt fünf Fahrzeugen an. Ein Trupp mit Atemschutzgerät ging vor und stellte einen Schwelbrand fest, der schnell gelöscht werden konnte.

Die Brandschützer nahmen eine Messung auf Schadstoffe vor und belüfteten danach das Gebäude. Nach etwas mehr als einer Stunde konnten die Kräfte wieder abrücken. Über Schadenshöhe und Ursache ist derzeit nichts bekannt. (lt)

Themen folgen