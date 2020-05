27.05.2020

Schweres Gerät für den Technologiepark

Die 3C-Carbon Group in Landsberg bekommt spezielle Technik

Spektakulärer Schwertransport in Landsberg: Die 3C-Carbon Group AG investiert in modernste Produktionstechnik. Um die Kapazitäten im Technologiepark Lechrain entsprechend anpassen zu können, wurde jetzt ein weiterer Autoklav (Druckbehälter) auf dem Werksgelände installiert.

Bei der 3C-Carbon Group AG werden unter anderem in Autoklaven verschiedenste Komponenten und Bauteile aus kohlefaserverstärkten Kohlenstoffen (CFK/Carbon) für renommierte Hightech-Unternehmen produziert, heißt es in einer Pressemitteilung. Der neue Autoklav zähle zu den größten Anlagen am Hauptsitz der 3C-Carbon Group. Entsprechend aufwendig und spektakulär gestaltete sich der Transport vom führenden Hersteller derartiger Anlagen, der Firma Scholz Maschinenbau GmbH im westfälischen Coesfeld, zum neuen Bestimmungsort im Süden von Landsberg.

In zwei Nächten wurde der knapp 15 Meter lange und vier Meter breite Schwertransport über 700 Kilometer durch die Bundesrepublik gelotst. Fahrerlaubnis für Transporte dieser Art gibt es in der Regel nur nachts und auf Autobahnen. Die Fahrten auf Bundesstraßen dürfen nur mit Polizeibegleitung durchgeführt werden. Am Freitag um 6.40 Uhr übernahm daher die Landsberger Polizei am großen Kreisverkehr im Landsberger Westen den Transport für die letzten 7,5 Kilometer zum endgültigen Ziel, einer der hochmodernen 3C-Produktionshallen im Technologiepark Lechrain. Dort wurde die Anlage mit einem 180-Tonnen-Autokran in mehrstündiger Präzisionsarbeit in die Halle eingebracht.

„Der Autoklav gehört zur modernsten Generation dieser Produktionsanlagen und bildet einen weiteren Baustein im dynamischen Wachstum der 3C-Carbon Group AG“, teilt das Unternehmen mit. Es handle sich um eine von mehreren aktuellen Großinvestitionen im Technologiepark.

Die 3C-Carbon Group AG ist eine mit Hauptsitz in Landsberg ansässige Unternehmensgruppe. Das zentrale Augenmerk liegt auf der Entwicklung, Produktion und serienbegleitenden Umsetzung von Hochtechnologieanwendungen aus modernen Leichtbaumaterialien. Die inzwischen 13 Einzelunternehmen operieren im erweiterten Umfeld des modernen Leichtbaus in den Bereichen Automotive, Motorradtechnik, Luft- und Raumfahrt, Maschinenbau, Medizintechnik und New Mobility.

Hinzukommen Handels- und Gastro-Aktivitäten an verschiedenen Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Noch in 2020 sollen deshalb weitere Repräsentanzen, zunächst innerhalb Europas, etabliert werden. (lt)

