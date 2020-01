vor 35 Min.

Snowdance 2020 in Landsberg: Termine, Programm, Filme

Das "Snowdance Independent Film Festival" 2020 in Landsberg am Lech beginnt am 25. Januar. Alle Infos rund um Termine, Programm und Filme gibt es hier in der Übersicht.

Filmfreunde werden es bereits in den Kalender eingetragen haben: Das 7. "Snowdance Independent Film Festival" in Landsberg am Lech startet am 25. Januar. Insgesamt haben in diesem Jahr 330 Filmemacher aus 45 Ländern ihre Werke beim Team von Snowdance eingereicht. Mit über 3000 Besuchern im letzten Jahr hat sich das Film-Festival bereits einen Namen in der Indie-Film-Szene gemacht. Welche Filme in diesem Jahr auf dem Programm stehen verraten wir Ihnen hier.

Snowdance 2020: Programm und Termine

Außerhalb der Filme gibt es neben den Eröffnungsfeierlichkeiten auch zahlreiche weitere Programmpunkte. Hier finden Sie das Programm in der Übersicht:

25. Januar

19.30 Uhr Empfang der Stadt Landsberg am Lech zur Eröffnung des "Snowdance Independent Film Festivals" (für geladene Gäste)

zur Eröffnung des "Snowdance Independent Film Festivals" (für geladene Gäste) 20.00 Uhr Eröffnungsfilm „Bruder Schwester Herz“

25. Januar bis 2. Februar

11.00 bis 22.00 Uhr Cinema Art Works, Kunstprojekt zur Auseinandersetzung mit Kinoplakaten als Träger von Botschaften

26. Januar

19.30 Uhr Guru-Guru, Free Rock von der Rocklegende

29. Januar

19.30 Uhr „Diese ganze Scheiße mit der Zeit“ Hubertus Meyer-Burckhardt liest aus seinem Buch

1. Februar

20.00 Uhr Die Verleihung der Preise für die besten Filme und Akteure des Festivals im prächtigen Stadttheater

21.00 Uhr Ball der Filmemacher

22.30 Uhr Midnight Punk

2. Februar

10.00 Uhr Film Brunch Gemeinsam mit Team, Filmemachern, Schauspielern und Besuchern am letzten Festivaltag

Snowdance 2020: Film-Programm

25. Januar

17.00 Uhr: Frieda – Coming Home (Kino 1)

20.00 Uhr: Bruder Schwester Herz (Kino 1)

20.00 Uhr: Bruder Schwester Herz – nur für geladene Gäste ( Stadttheater )

) 22.30 Uhr: EneMe (Kino 1)

22.30 Uhr: Artik (Kino 2)

26. Januar

11.00 Uhr: To Germany , With Love ( Stadttheater )

, With Love ( ) 15.00 Uhr: All I Never Wanted ( Säulenhalle )

) 15.00 Uhr: The Spirit Of The Ball (Kino 2)

17.00 Uhr: One Half Of Me (Kino 2)

20.00 Uhr: Baumbacher Syndrom (Kino 1)

20.00 Uhr: Unser Erbe (Kino 2)

27. Januar

11.00 Uhr: Unser Erbe (Kino 2)

15.00 Uhr: Frieda – Coming Home ( Säulenhalle )

) 17.00 Uhr: A Living Dog (Kino 1)

17.00 Uhr: The Dance ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: Fisch für die Geisel (Kino 1)

20.00 Uhr: Locusts (Kino 2)

20.00 Uhr: Black Shortz ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: Die Rüden ( Säulenhalle )

28. Januar

11.00 Uhr: 2030 (Kino 2)

15.00 Uhr: Unser Erbe ( Säulenhalle )

) 17.00 Uhr: Older (Kino 1)

17.00 Uhr: The Spirit Of The Ball (Kino 2)

17.00 Uhr: Bruder Schwester Herz ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: All I Never Wanted (Kino 1)

20.00 Uhr: Data Science Pioneers (Kino 2)

20.00 Uhr: Dramataic Shortz ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: Artik ( Säulenhalle )

) 22.30 Uhr: A Living Dog ( Stadttheater )

29. Januar

11.00 Uhr: Mein Schatten über mir (Kino 2)

15.00 Uhr: Killer Therapy ( Säulenhalle )

) 17.00 Uhr: Frieda – Coming Home (Kino 1)

17.00 Uhr: The Dance (Kino 2)

17.00 Uhr: Fisch für die Geisel ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: 2030 (Kino 2)

20.00 Uhr: Lunatic Shortz ( Stadttheater )

) 22.30 Uhr: Baumbacher Syndrome ( Stadttheater )

30. Januar

11.00 Uhr: Baumbacher Syndrome (Kino 2)

15.00 Uhr One Half of Me ( Säulenhalle )

) 17.00 Uhr: To Germany , With Love (Kino 1)

, With Love (Kino 1) 17.00 Uhr: EneMe (Kino 1)

17.00 Uhr: Older (Kino 2)

17.00 Uhr: All I Never Wanted ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: The Dance (Kino 2)

20.00 Uhr: Epic Shortz ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: Mein Schatten über mir ( Säulenhalle )

) 22.30 Uhr: Die Rüden ( Stadttheater )

31. Januar

11.00 Uhr: Data Science Pioneers (Kino 2)

15.00 Uhr: Fisch für die Geisel (Kino1)

15.00 Uhr: Mein Schatten über mir ( Säulenhalle )

) 17.00 Uhr: The Spirit Of The Ball (Kino 1)

17.00 Uhr: 2030 (Kino 2)

17.00 Uhr: Locusts ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: A Living Dog (Kino 1)

20.00 Uhr: Frieda – Coming Home (Kino 2)

20.00 Uhr: Baumbacher Syndrome ( Stadttheater )

) 20.00 Uhr: One Half of Me ( Säulenhalle )

) 22.30 Uhr: Killer Therapy ( Stadttheater )

) 22.30 Uhr: Older ( Säulenhalle )

1. Februar

11.00 Uhr: All i Never Wanted (Kino 2)

15.00 Uhr: Unsere Erde (Kino 1)

15.00 Uhr: A Living Dog (Kino 2)

15.00 Uhr: Bruder Schwester Herz ( Stadttheater )

) 17.00 Uhr: Die Rüden (Kino 1)

17.00 Uhr: Data Science Pioneers (Kino 2)

17.00 Uhr: EneMe ( Säulenhalle )

) 20.00 Uhr: Die Rüden (Kino 1)

20.00 Uhr: To Germany , With Love (Kino 2)

, With Love (Kino 2) 22.30 Uhr: Artik (Kino 2)

2. Februar

11.00 Uhr: Beste Doku des Festivals (Kino 2)

15.00 Uhr: Bester Spielfilm des Festivals (Kino 2)

17.30 Uhr: Beste Regie des Festivals (Kino 2)

