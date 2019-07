19:56 Uhr

So fällt die Knaller-Bilanz zum Ruethenfest aus

Plus Das Ruethenfest 2019 ist am Sonntag mit einem Feuerwerk am Lechwehr zu Ende gegangen. Vereinsvorsitzender Tobias Wohlfahrt zieht ein Fazit und spricht von viel Arbeit. Macht er weiter?

Von Thomas Wunder

Diesen Satz hat Tobias Wohlfahrt schon verinnerlicht: „Nach dem Ruethenfest ist vor dem Ruthenfest.“ Und so denkt der Vorsitzende des Ruethenfestvereins in seiner Bilanz der aktuellen Veranstaltung bereits vier Jahre voraus. Wir haben nach Abschluss des Landsberger Ruethenfests 2019 mit ihm gesprochen. Was ihm gut gefallen, wo er Verbesserungspotenzial sieht und wie es mit seiner persönlichen Zukunft aussieht.

Zuschauer An die 20.000 Zuschauer allein bei den Festumzügen am Hauptwochenende, dazu eine gut besuchte Eröffnungsfeier und Musikveranstaltungen unter der Woche – die Bilanz fällt positiv aus, sagt Wohlfahrt. „Ich habe das Gefühl, so viele Leute waren noch nie da.“ Dazu beigetragen habe sicherlich auch das Wetter. „Wir haben einige Male Glück gehabt.“ Zudem müsse man bei Veranstaltungen unter freiem Himmel Absagen in Kauf nehmen. Glück habe man vor allem bei der Aufführung der Carmina Burana gehabt, die auch weiterhin von der städtischen Sing- und Musikschule gestaltet werden soll.

97 Bilder Ruethenfest: Impressionen vom Festwochenende Bild: Julian Leitenstorfer Markt Eine Rückmeldung der Firanten des Ruethenfestmarkts hat Tobias Wohlfahrt noch nicht, er hofft aber, dass gerade das Hauptwochenende die Aussteller zufrieden gestimmt hat. Auch in vier Jahren soll ein Markt stattfinden, der dann auf dem kompletten Infanterieplatz inklusive Kolpingstraße stattfinden soll. Heuer habe man mit einigen Ständen auf den Roßmarkt ausweichen müssen, was der Vorsitzende als „nicht gerade ideal“ bezeichnet. Zudem habe es in den Wochen vor dem Ruethenfest durchaus weitere Anfragen von Fieranten gegeben. Potenzial für einen größeren Markt wäre also da.

So war das Feuerwerk zum Abschluss des Ruethenfestes

Wahnsinns Feuerwerk am Lech. Gepostet von Landsberger Tagblatt am Sonntag, 21. Juli 2019



Ehrenamtliche Dass die über 1000 Buben und Mädchen zehn Tage lang in eine Rolle schlüpfen können, dafür sorgen rund 250 Ehrenamtliche Helfer des Vereins. Hinzu kommen aber auch städtische Mitarbeiter, Technisches Hilfswerk, Sanitäter und Feuerwehr sowie die Wanderfreunde des TSV Landsberg, die sich um den Festzeichenverkauf kümmern. Doch dort tut sich laut Wohlfahrt eine Baustelle auf. „Die Mitglieder der Wanderfreunde werden nicht jünger. Da müssen wir uns was überlegen.“ Die Arbeit sei nicht zu unterschätzen. Sie extern zu vergeben, sei nicht das Ziel.

Gemeinsam mit Michael Siller, der heuer erstmals für den Festzeichenverkauf die Verantwortung trug, will Wohlfahrt diesen Bereich neu aufstellen.

