So manches Schild in Dießen führt ins Leere

Plus Die Hinweisschilder an den Ortseingängen der Marktgemeinde Dießen führen nicht immer ans Ziel. Viele aufgeführte Lokale gibt es gar nicht mehr. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

Von Frauke Vangierdegom

Sie sollen Besuchern der Marktgemeinde Dießen einen Überblick über das Angebot an Lokalen, Pensionen und Hotels geben: die Infotafeln am südlichen wie nördlichen Ortseingang. Das war zumindest vor über 30 Jahren das Ansinnen des damaligen Vorsitzenden des Dießener Verschönerungs- und Fremdenverkehrsvereins Franz „Negus“ Steigenberger.

Doch längst haben etliche der Infotafeln an Aktualität verloren, denn das eine oder andere Lokal gibt es in Dießen gar nicht mehr. Das Landsberger Tagblatt wollte wissen, warum längst überholte Schilder noch immer an den Gestellen hängen und sich scheinbar niemand in Dießen zuständig fühlt, für Aktualität zu sorgen.

LT-Recherche bringt Bewegung in die Sache

Aufgrund unserer Recherche kommt anscheinend Bewegung in die Sache. Denn die Marktgemeinde Dießen und der Verschönerungsverein haben, so berichtet dessen Vorsitzende, Ulrike Hawel, entschieden, zu handeln: Die Gastronomen, Pensions- und Hotelbetreiber, die mit einem Schild vertreten sind, sollen demnächst angeschrieben werden, diese Aufgabe übernehme der Verschönerungsverein.

„Wir wollen erst einmal wissen, ob überhaupt noch Interesse daran besteht, die Tafeln zu aktualisieren oder zu erneuern“, erklärt Hawel. Da die Schilder den Gastronomen gehören, „können und dürfen wir nicht einfach abschrauben und entsorgen“. Das wäre rechtswidrig, betont Hawel.

Sie glaubt, dass seinerzeit pro Schild ein einmaliger Betrag an den Verschönerungsverein geflossen sei, um an den beiden Tafeln einen Platz zu erhalten.

Wenig Interesse in der Gastronomie

Das Interesse der Gastronomen im Ort, dort auf sich aufmerksam zu machen, habe im Laufe der Zeit stark abgenommen. „Wir haben vor einigen Jahren tatsächlich schon einmal abgefragt, wer sein Schild dort aufhängen oder aktualisieren möchte, bekamen aber schon damals so gut wie keine Resonanz.“ Hawel glaubt zudem, dass ein solcher Schilderwald überhaupt nicht mehr zeitgemäß sei, weswegen das Interesse auch nicht besonders groß sei, diese Tafeln aufrechtzuerhalten und zu pflegen. Wenn auch jetzt keine oder kaum Resonanz zu erkennen sei, wolle man zusammen mit der Gemeinde Dießen die Schilder und auch die Gestelle entfernen. Nach Möglichkeit solle das noch vor Beginn der neuen Saison 2021 geschehen. „Die Pflege solcher Hinweistafeln für Touristen wäre eigentlich eine klassische Aufgabe für ein Stadtmarketing, das haben wir in Dießen aber nicht“, sagt Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer und ergänzt: „Vonseiten der Gemeinde gibt es zwei Stadtpläne, die ebenfalls im Norden und Süden von Dießen aufgestellt und von einem Verlag gepflegt werden.“ Auch dort seien gastronomische Betriebe der Marktgemeinde aufgelistet.

Eigeninitiative ergriffen

Auch Claus Bakenecker vom Dießener Craft Bräu hat sein Schild an den Schilderanlagen des Verschönerungsvereins angebracht. In diesem Zuge habe er ein nicht mehr aktuelles Schild abgeschraubt, weil sonst das Craft-Bräu-Schild gar keinen Platz gefunden hätte.

„Das ist jetzt ungefähr eineinhalb Jahre her“, sagt er im LT-Gespräch, abgenommen habe er das Schild einer Pizzeria, die es schon seit rund 20 Jahren nicht mehr gibt.

Vorher habe er mit den Verantwortlichen im Tourismusbüro Rücksprache gehalten, was er dürfe und was nicht, betont der Dießener Gastronom. „Wir haben auch darauf geachtet, dass die Schilder das gleiche Aussehen haben, wie alle anderen und haben unsere beim gleichen Produzenten machen lassen.“ Überhaupt sei er der Meinung, dass mit Initiative und Informationspolitik die Selbstverwaltung der beiden Infotafeln durchaus möglich wäre.

