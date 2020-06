12:59 Uhr

So sehen die neuen Gaststätten-Pläne in Aidenried aus

Plus Seit einigen Jahren gibt es ein Hin und Her wegen der in Aidenried geplanten Gaststätte. Jetzt steht ein neuer Investor in den Startlöchern und der will schnell eröffnen.

Von Alfred Schubert

Es besteht Hoffnung, dass bereits im Sommer nächsten Jahres in Aidenried wieder Biergarten-Atmosphäre genossen werden kann. Wie in der jüngsten Gemeinderatssitzung in Pähl bekannt wurde, will Hermann Weiffenbach, Gründer einer Gasthaus-Kette mit mexikanischer Küche mit aktuell 23 Restaurants, in Pähl bauen.

Der neue Investor will am Ammersee eine Gaststätte bauen und ein bayerisches Konzept verfolgen, wo vor über sieben Jahren die Seewirtschaft beim Badegelände in Aidenried ihren Betrieb eingestellt hatte (LT berichtete). Laut Weiffenbach wird die geplante Gaststätte von einer Gesellschaft in der Rechtsform einer GmbH betrieben, in der er und die Familie Kuriat Gesellschafter sind. Diese Gesellschaft sei auch Vertragspartner der Gemeinde Pähl, die Eigentümerin des Grundstücks ist, das in Erbpacht vergeben wurde. Weiffenbach hat vor, ein Gebäude zu errichten, das nur der Gastronomie dient.

Er verzichtet damit auf die Personalwohnungen, die Michael Kuriat geplant hatte, die aber umstritten waren. Das Gebäude soll daher wesentlich kleiner werden. Im Haus, das den Charakter eines bayerischen Wirtshauses haben werde, sollen gut 100 Plätze vorhanden sein, zusätzlich ist ein Biergarten geplant. Auch den Namen der Wirtin nannte Weiffenbach: Barbara Böld werde „die Dame sein, die drinnen steht“. Um möglichst bald eröffnen zu können, will Weiffenbach das Gebäude in Holzbauweise errichten lassen.

Im günstigsten Fall könnte so der Betrieb schon zu Beginn der Badesaison 2021 starten. Ein Risikofaktor sei aber die Corona-Krise, deren Auswirkungen auf die Baubranche nicht absehbar sind.

Im Jahr 2013 wurden die ersten Pläne vorgestellt

Ein Blick zurück: Am 12. März 2013 stellte der damals neue Wirt Michael Kuriat seine Pläne vor. Geplant war eine Gastronomie mit Biergarten, ein Saal für Veranstaltungen und ein Hotel mit 15 bis 20 kleinen Zimmern. Für das Vorhaben hatte er mit der Gemeinde einen Erbpachtvertrag geschlossen, der die Fläche für die Gaststätte und den Biergarten umfasste. Das Freizeitgelände am See, das inzwischen umgestaltet wurde, verblieb bei der Gemeinde. Nachdem die Planung für den Neubau fertig war, kam es zu einer Verzögerung. Die Bayerische Schlösser- und Seenverwaltung, die als Träger öffentlicher Belange bei der Gestaltung mitredet, war mit der Außenansicht nicht einverstanden. Die Änderungen des Plans verzögerten den Baustart, sodass eine Betriebsaufnahme im Sommer 2014 unmöglich wurde. Da im Sommer keine Baustelle auf dem Badegelände sein sollte, rechnete Kuriat mit einer Verzögerung um ein ganzes Jahr. Gäste wurden übergangsweise an einer Imbiss-Bude im karibischen Stil bewirtet.

Im April 2015 wurde die alte Seewirtschaft, die schon erhebliche Schäden am Dach aufwies, abgebrochen. Seither steht das mit einem Bauzaun abgegrenzte Gelände leer. 2018 wurde eine Tafel aufgestellt, die den Bau von „Aidenbeach“ ankündigt. (as)

Lesen Sie dazu auch:Seewirtschaft Aidenried: Der Neubau ist in Gefahr

Themen folgen