Für die gute Sache

Erlös aus Verkauf der Biografie von Alt-Landrat Eichner geht an soziale Projekte

Mit einem Gläschen Sekt auf einen guten Anlass anzustoßen und gesellig zusammen zu sein – da wäre der im Dezember verstorbene Alt-Landrat Walter Eichner sofort dabei gewesen. Der gute Anlass war nun die Übergabe der Einnahmen aus dem Verkauf seiner Biografie an mehrere soziale Organisationen in der Stadt Landsberg.

Im Lockdown 2020 blieb Walter Eichner aufgrund seiner Krankheit nichts anderes übrig, als zu Hause zu bleiben. Wer ihn kannte, weiß, dass „Nichtstun“ nicht zu seinen Stärken zählte. So fing er an, für seine Kinder Erinnerungen an seine Kindheit im Landkreis aufzuschreiben und Bilder auszusuchen. Nach den ersten handschriftlichen Notizen hatten ihn Familie, Freunde und Bekannte motiviert, für die Allgemeinheit in den „Rückspiegel“ – so der Titel des Buches – zu blicken.

Mit lustigen Anekdoten, vielen Erinnerungen an seine politische Karriere und vor allem den Beschreibungen von Ereignissen und Umständen in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Leben von Walter Eichner zu einer lebendigen und kurzweiligen Lektüre. Im November 2020 ist das Buch im Eigenverlag erschienen.

Walter Eichner durfte sich über seinen Erfolg noch kurz freuen. Aus seiner Biografie Profit zu schlagen, war nie sein Ansinnen, soziales Engagement war ihm dagegen immer schon wichtig. Und so überreichte seine Ehefrau Gabi Eichner die Einnahmen aus dem Buchverkauf vor Kurzem persönlich. 500 Euro erhielt Sr. Antonia von den Dominikanerinnen in Landsberg für die Arbeit der indischen Schwestern, 1500 Euro Isolde Welzmiller für das Projekt SAM in Landsberg und 2000 Euro Marlies Klocker für die Landsberger Tafel. (lt)