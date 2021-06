Stadtradeln läuft an

Landsberger können bis 10. Juli mitmachen

Gute Gründe, um mit dem Rad zu fahren, gibt es viele: Oft geht es flotter durch den Stadtverkehr als mit dem Auto, nebenbei wird auch noch der Geldbeutel geschont, und gesund ist es allemal. Das ist natürlich noch nicht alles, denn wer öfters das Rad benutzt und das Auto dafür in der Garage lässt, trägt erheblich zum Klimaschutz bei. Mit der Aktion Stadtradeln möchte das Klima-Bündnis verstärkt Menschen aufs Fahrrad bringen. In der Stadt Landsberg läuft die Aktion noch bis 10. Juli.

Mitmachen können alle, die in Landsberg wohnen, arbeiten, einem Verein angehören oder zur Schule gehen, teilt die Stadt in einer Pressemeldung mit. Mitmachen ist ganz einfach – auf www.stadtradeln.de/landsberg anmelden, öfter einmal vom Auto auf das Fahrrad umsteigen und die geradelten Kilometer in den Online-Kalender eintragen. Bisher haben sich in Landsberg schon 535 Radelnde registriert, darunter auch wieder Oberbürgermeisterin Doris Baumgartl (UBV), viele Stadträte sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung. (lt)