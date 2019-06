09:57 Uhr

Starke Frauen erobern bald Schloss Kaltenberg

Das international bekannte Kaltenberger Ritterturnier startete vor 40 Jahren auf einer grünen Wiese. Zum Jubiläum werden Frauen ein gewichtiges Wort mitreden.

Von Dieter Schöndorfer

Es ist eine der bekanntesten und wohl auch größten Mittelalterveranstaltungen: das Kaltenberger Ritterturnier. Bereits zum 40. Mal lädt die königliche Familie von Bayern vom 12. bis zum 28. Juli auf ihr Schloss im Landkreis Landsberg ein – zum Jubiläum einer Veranstaltung, die 1979 eigentlich nur als Rahmenprogramm für eine Gaststätten-Eröffnung gedacht war.

Eine Wiese, eine zahlenmäßig eher kleine Rittertruppe aus den englischen Königslanden und ein Hofnarr mit einer Geige. Das war vor 40 Jahren der Auftakt zu einer Erfolgsgeschichte, die inzwischen Jahr für Jahr Tausende Mittelalterfans zu dem malerischen Wittelsbacher-Schlösschen zieht. Möglich gemacht hat dies ein Mann, der einer Vision nachging: Luitpold Prinz von Bayern. Er sorgte dafür, dass um die grüne Wiese Tribünen entstanden, Logenplätze folgten und das große Königstor, durch das schon bald die Stuntmen der Truppe um den französischen Stuntkoordinator Jackie Venon in die Arena stürmten, die inzwischen durch die Truppe Cavalcade des Hollywood-erfahrenen Mario Luraschi längst abgelöst sind.

Die aktuelle Turnierstory heißt "Kampf der Brüder"

Immer weiter wurde an der Show und am Gelände gefeilt, geplant und entwickelt. Optisches Highlight war dann vor rund fünf Jahren das spektakuläre Arena-Zeltdach, das rund 30 Prozent der Sitzplätze überspannt und auch heuer werden die Besucher gespannt sein, wie das neue Tor mit Königsloge wohl aussehen mag und wie es Regisseur Alexander May in die aktuelle Turnierstory „Kampf der Brüder“ einzubinden weiß.

Immer mittendrin im Getümmel: der Schwarze Ritter, eigentlich das Markenzeichen der Arenashow. In diesem Jahr wird er wieder dargestellt von Frédéric Lafôret, dem erklärten Liebling der Massen. Nachdem er im Vorjahr die ihm ungewohnte Rolle eines weisen Königs verkörpern musste, darf er nun wieder hinterlistig sein, ja böse und intrigant. Auch das ist ein Kaltenberger Phänomen: Der Schwarze Ritter ist trotzdem meist der Publikumsliebling, wird bejubelt und angefeuert ebenso wie gehasst und verachtet. In diesem Jahr wird er dabei vor ein ihm sicherlich neues Problem gestellt: Erstmals in der 40-jährigen Geschichte von Kaltenberg werden starke Frauen eine besondere Rolle spielen. Markus Wiegand, Sprecher des Turniers: „Mario Luraschi wird entsprechend Stuntfrauen in die Show mit einbauen.“

Kaltenberger Ritterturnier: Ausgezeichnet als beste Liveshow Deutschlands

Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal des 2017 mit dem renommierten LEA-Award als „Beste Liveshow Deutschlands“ ausgezeichneten Mittelalterevents ist der Auftakt am Freitag, 12. Juli: die Gauklernacht mit der Wahl zum Gauklerkönig von Kaltenberg, einer Gemeinschaftsaktion unserer Zeitung mit dem Veranstalter. Von Beatrix Prinzessin von Bayern ins Leben gerufen, entwickelte sich dieses bunte und friedliche Fest der Gaukler, Narren und Musikanten schnell zur kongenialen Ergänzung der Arenashow. Klar, dass daher im 40. Jubeljahr auch Deutschlands wohl wichtigste Mittelalterband „Corvus Corax“ nach einjähriger Pause ihre zweite Heimat, die Rabenbühne, wieder zum Beben bringen wird. Welche Ausnahmestellung die Berliner innehaben, beweist der Titel, der ihnen von Prinz Luitpold einst verliehen wurde und den nur sie tragen dürfen: Corvus Corax, die Könige der Spielleute.

Neben Gauklernacht und Rittershow steht die Kaltenberger Veranstaltung auf einem dritten wichtigen Standbein, dem Mittelaltermarkt. Etwa 800 Darsteller, Händler und Künstler präsentieren neben Unterhaltung und Kulinarischem vor allem auch historisches Handwerk von hoher Qualität. Das ist den Hausherren eminent wichtig. Prinz Heinrich: „Wir sehen unsere Veranstaltung auch als lokalen Kulturerhalt“ – den sich das Haus von Bayern auch einiges kosten lässt. So erlebte das Turnier eine permanente Evolution, werden Drehbücher, Musik und Detailplanung inzwischen im Hause von Bayern selbst verantwortet. Prinz Luitpold: „Dadurch erreichten wir bis heute in der Qualität einen Quantensprung.“

