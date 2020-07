vor 47 Min.

Streit in Tankstelle: Kunde trägt keinen Mund-Nasen-Schutz

Weil er keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hat, wurde ein Unbekannter in einer Tankstelle in Kinsau nicht bedient.

In einer Tankstelle in Kinsau geraten ein Kunde und eine Angestellte aneinander. Der Unbekannte wollte keinen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Weil ein Kunde einer Tankstelle in der Bahnhofstraße in Kinsau keinen Mund-Nasen-Schutz getragen hat, ist es dort am Mittwochabend zu einer Auseinandersetzung mit einer Angestellten gekommen.

Wie die Polizei meldet, betrat der Unbekannte gegen 18.25 Uhr die Tankstelle und zog anstelle eines Mund-Nasen-Schutzes lediglich den Kragen seines T-Shirts vors Gesicht. Als ihn die Angestellte darauf ansprach, dass er nur mit einem ordentlichen Mund-Nase-Schutz bedient werde beziehungsweise Zutritt habe, wischte er erbost mit seiner Hand über die Theke und warf dadurch mit einer dort aufgestellten Plastikflasche nach der Frau. Diese wurde am Arm getroffen und erlitt so eine leichte Verletzung, welche wohl zum „blauen Fleck“ werden wird. Der Mann verließ danach die Tankstelle.

Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich an die Landsberger Polizei unter Telefon 08191/932-0 wenden. (lt)

