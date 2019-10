TSV Landsberg: Streit zwischen Handballern und Vorstand eskaliert

Plus Die Handballer verlassen aus Protest ihre Abteilungs-Versammlung, als der Vorsitzende des TSV Landsberg das Wort ergreift. Der Abteilungsleiter wird aus dem Verein geworfen.

Zu einem Eklat ist es bei der Versammlung der Handball-Abteilung des TSV Landsberg gekommen. Dabei sollte das weitere Vorgehen bezüglich des Wechsels zu Jahn Landsberg beschlossen werden. Allerdings ohne den bisherigen Abteilungsleiter Roland Neumeyer, der am Vortag vom Verein ausgeschlossen worden war.

Doch als Hanns Haedenkamp, der Vorsitzende des Gesamtvereins, zu Beginn die Versammlung als Info-Veranstaltung bezeichnete und gleich eine Stellungnahme abgeben wollte, verließen zahlreiche Handballer demonstrativ den Raum. Erst nach einer Unterbrechung und einem Gespräch zwischen Haedenkamp und der Abteilungsleitung konnte die Sitzung fortgesetzt werden.

Haedenkamp wird immer wieder unterbrochen

Fünf Minuten Redezeit wurden Haedenkamp nach der Unterbrechung eingeräumt, diese reichten aber nicht aus, auch weil es viele Zwischenrufe gab. Viel Unmut rief Haedenkamps Äußerung hervor, dass er die Einladung zur Sitzung rechtlich habe prüfen lassen und diese nicht den Mindestanforderungen entspreche. Deshalb könnten keine Beschlüsse oder Anträge gefasst werden. „Darum bezeichne ich diese Sitzung als Info-Veranstaltung“, so Haedenkamp.

Was den geplanten Wechsel betreffe, fasste Haedenkamp den zeitlichen Ablauf noch einmal zusammen – vom ersten Gespräch des Abteilungsleiters Roland Neumeyer mit dem Vorstand vor vier Wochen bis zum Vereinsausschluss von Neumeyer am Mittwoch. Dabei bezichtigte er Neumeyer der Falschaussage bezüglich der Hallenzeiten, die bei der Abteilung Handball lägen und somit zu Jahn mitgenommen werden könnten.

Hier griff Dieter Friedrichsdorf ein. Der Beisitzer unterstützte die stellvertretende Abteilungsleiterin Barbara Bonfert bei der Leitung der Sitzung. „Wenn Herr Haedenkamp hier öffentlich sagt, dass Abteilungsleiter Roland Neumeyer Falschaussagen gemacht hat, dann lasse ich das mal so stehen. Für meine Person geht das so nicht in der Öffentlichkeit“.

Viel Diskussion gab es danach um den Ausschluss von Roland Neumeyer, ob dabei korrekt vorgegangen worden sei. Neumeyer selbst war vor Beginn der Sitzung noch gesehen worden, war aber nicht anwesend. „Mein Anwalt hat mir geraten, besser nicht hinzugehen“, sagte er auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. Der Vereinswechsel sei immer an seiner Person festgemacht worden, er wollte damit zeigen, dass der Wunsch aus der Abteilung komme. In der kommenden Woche wird sich Neumeyer auch mit seinem Anwalt beraten und Widerspruch gegen den Vereinsausschluss einlegen, kündigte er an.

Versehentlich die Zahl des früheren Sponsors angegeben

Thema bei der Sitzung waren auch die Finanzen und Sponsor 3C-Carbon, der ja Hauptsponsor des Gesamtvereins sei. Die Abteilung Handball würde davon aber nicht profitieren, war der Vorwurf. In diesem Zusammenhang wurde auch nach dem Gesamtetat gefragt, den 3C-Carbon dem TSV Landsberg zur Verfügung stellt.

Haedenkamp nannte hier 60000 Euro, korrigierte das aber auf Nachfrage des Landsberger Tagblatts. „Da habe ich die Zahl mit unserem früheren Sponsor Hacker-Pschorr verwechselt“, so Haedenkamp. Wie hoch die Sponsorengelder von 3C-Carbon seien, könne er nicht sagen. „Das sind ja Pakete mit Trikotsponsoring, dem Mannschaftsbus, der Anzeigetafel. Das ist ein Riesenpaket“, so Haedenkamp, zu dessen Details er so jetzt nichts sagen könne. Was die Stimmung auf der Versammlung betreffe, so sei diese „gepusht“ worden. „In meinen Augen wurde die Aufforderung herausgegeben, zu kommen“, die Stimmung dürfe man nicht überbewerten.

Zwei Beschlüsse wurden gefasst

Zwei Beschlüsse hatte es auf der Versammlung dann auch noch gegeben: Zum einen, dass man um Zustimmung bittet, dass die Seniorenmannschaften beim Wechsel ihre Ligenzugehörigkeit behalten dürfen. Dies wurde mit 49 Ja-Stimmen, zwei Gegenstimmen und drei Enthaltungen beschlossen. Einstimmig war der Beschluss zu beantragen, dass alle Abteilungsmitglieder, die in der Zeit vom 16. November 2019 bis 30. Mai 2020 kündigen, aus Kulanzgründen nur den halben Jahresbeitrag bezahlen müssen. Beide Anträge werden dem Verwaltungsrat des Hauptvereins gestellt.

Nach der Versammlung einigten sich Haedenkamp und die Abteilungsleitung darauf, dass es nächste Woche noch ein Gespräch in kleiner Runde geben wird: Vorstand des Hauptvereins und Abteilungsleitung Handball – inklusive Roland Neumeyer.

