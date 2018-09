vor 38 Min.

Tausende wollen Eckart von Hirschhausen in Kaltenberg sehen

Der Comedian Dr. Eckart von Hirschhausen war mit seinem siebten Bühnenprogramm „Endlich“ auf Schloss Kaltenberg. Er präsentiert Tiefgründiges über die Restlaufzeit des Lebens.

Von Dieter Schöndorfer

Der durchschnittliche deutsche Mann geht im Leben drei Mal in die Kirche: Zwei mal davon wird er getragen, einmal gezerrt. Klingt lustig, ist auch so gemeint von Dr. Eckart von Hirschhausen, der sich mit seinem neuen Programm „Endlich“ erstmals in der Region vorstellte. Allerdings merkten die mehr als 2700 Zuschauer in der Schlossarena zu Kaltenberg schnell, worauf der promovierte Mediziner, Kabarettist und Buchautor hinaus will: mit einfachen Mitteln im Leben Spaß haben, unterhalten und dabei wichtige Dinge nicht aus den Augen verlieren.

Das gelang dem vor Kurzem 51 Jahre alt gewordenen Hirschhausen im Rahmen der Reihe Augsburger Allgemeine Wissen spezial nahezu perfekt. Es ging um das Thema Zeit und wie wir damit umgehen, wie wir in unserem Leben damit fertig werden. Dabei spielte er professionell auf der gesamten Klaviatur dessen, was er am besten beherrscht und ihm dadurch auch ein Alleinstellungsmerkmal in der Welt der Comedians verschafft hat: die des medizinischen Kabaretts. Ruhig, unaufgeregt und auf der Bühne mit dem Notwendigsten an Dekomitteln, die er eigentlich nur dazu braucht, sich mal kurz draufzusetzen oder anzulehnen, vermittelt er seine Botschaften – und das auf eine Art und Weise, die ankommt: wissenswert, hintergründig, unterhaltsam.

Wichtige Dinge des Lebens kommen auf humorige Art

Er reduziert, ohne platt zu wirken, auch wenn in zwei Mal 50 Minuten schon die eine oder andere Kalauerstrecke zu überwinden ist. Ein Beispiel: „Vermieter melden Eigenbedarf an. Ich als Organspender melde Eigenbedarf eher ab.“ Dennoch nutzt der promovierte Mediziner solche Sprüche, um wichtige Themen des Lebens anzusprechen – ohne Hemmungen, ohne Tabus – und ohne jemanden zu verletzen. Er versichert: „Wer Spaß hat, lebt mindestens sieben Jahre länger.“

Eckart von Hirschhausen ist ein Live-Profi, souverän, angenehm ruhig und glaubwürdig. Das schätzen die Zuschauer. Barbara Gilsdorf und Manuela Kramer sind extra aus Bühl im Landkreis Günzburg angereist. Sie sind schon zur Pause restlos zufrieden: „Das war bislang super lustig“, befindet Barbara Gilsdorf, die viele DVDs und Bücher Eckart von Hirschhausens besitzt. „Er spricht Themen aus dem Leben fundiert an.“ Dabei sei er nicht mehr oder weniger glaubwürdig, weil er einen Doktortitel trägt. Manuela Kramer: „Das spielt keine Rolle. Das, was er sagt, ist einfach fundiert.“

Was sie an dem Multitalent Hirschhausen zudem schätzen, ist dessen soziales Engagement. Hirschhausen betreibt die Stiftung „Humor hilft heilen“ und hat dazu auch zwei in der Region tätige Clowns eingeladen. Er holte sie auf die Bühne, wo sie kurz über ihr Engagement erzählen durften, dass sie vor allem in Seniorenheime führt. Doch auch die jüngere Generation hängt an den Lippen von Hirschhausen. Warum sie hier sind und sich Gedanken über ihr Leben machen.

Die Besucher nehmen Denkanstöße mit

Niclas Roßberger aus Augsburg gibt zu, dass er bislang eigentlich im Modus „Ich lebe ewig“ unterwegs war. Auch nach Kaltenberg sei er ohne große Erwartungen gekommen, die Karten habe er beim Gewinnspiel gewonnen. Eckart von Hirschhausen habe aber Denkanstöße gegeben: „Das Programm war viel tiefgründiger als gedacht.“ Seine Freundin Freya pflichtet ihm bei. Sie würde sofort wieder kommen, sollte sich die Gelegenheit noch einmal ergeben.

Hirschhausen plauderte über die Lebenszeit, den möglichst optimierten Umgang damit, aufgelockert durch das Zusammenspiel mit seinem kongenialen Partner, dem Pianisten Christoph Reuter. „Was hält uns jung?“ fragt er in die Runde und gibt die Antworten praktischerweise gleich selbst: „Nicht rauchen, sich bewegen, viel Gemüse essen, Erwachsen werden und für sich Verantwortung übernehmen sowie sich im Wesen kindliche Züge erhalten.“ Dabei rät er zur Gelassenheit. Kreuzzüge gegen das Rauchen hält er für wirkungslos: „Verbote machen Zigaretten doch erst attraktiv.“ Dabei rauche die junge Generation doch schon weniger. Das liege an den Handys, denn die Jugend habe so die Hände nicht mehr frei, um sich eine Zigarette anzuzünden.

Alle Besucher singen gemeinsam

Außerdem solle man nicht jeder Diät hinterherlaufen, er selbst bevorzugt Intervallfasten: „Seither hab ich zehn Kilo abgenommen.“ Dabei dürfe er alles essen, nur zum richtigen Zeitpunkt: „Sie müssen nie Kalorien zählen, sondern nur Stunden.“

Den zweiten Teil des Programmes „Endlich“ beginnt er im Jenseits, bewertet sich und die Menschheit aus einem anderem Blinkwinkel – und lässt seine Zuschauer über sich berichten. Was denn so ihre Lebensziele seien, will er wissen und bereitwillig geben einige Auskunft: den eigenen Song einmal im Radion hören, den Poker-Hauptgewinn, um das Geld für Marketing im Pflegebereich investieren zu können und vieles andere mehr.

Gemeinsam mit dem Publikum schließt er mit dem Volkslied „Der Mond ist aufgegangen“ – nicht ohne eine politische Botschaft darin einzukleiden. „Das lassen wir uns von diesen Deutschtümlern nicht nehmen.“

