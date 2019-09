00:34 Uhr

Ufermauer: Arbeiten haben begonnen

Sperrungen auch am Englischen Garten

Die Arbeiten an der Lechufermauer im Bereich des Klösterls in Landsberg haben begonnen. Wie berichtet, ist während der Baumaßnahmen der Zugang aus Richtung Altstadt sowie aus Richtung Pitzling gesperrt. Informationen zu den verbleibenden Zugangsmöglichkeiten zum Wildpark sind laut Pressemitteilung des Wasserwirtschaftsamtes Weilheim auf www.landsberg.de/lechpark abrufbar. Auf der Seite des Wildparks werden zunächst die Gehölzrückschnitte und Fällungen einzelner Bäume durchgeführt, bevor mit der Aufschüttung der Baustraße von der Staustufe 15 her begonnen wird. Die Behörde weist darauf hin, dass die Absperrungen aus Sicherheitsgründen dringend zu beachten sind.

Auch auf der Westseite des Lechs, entlang des Englischen Gartens, werden Gehölze zurückgeschnitten und gefällt. Am Montag, 23. September, beginnen die eigentlichen Bauarbeiten, im Bereich des Englischen Gartens werden auch Vollsperrungen nötig sein. Für die Anlieger wird laut Pressemitteilung während der Bauzeit jedoch sichergestellt, dass die Grundstücke immer erreichbar bleiben. (lt)

Themen Folgen