vor 37 Min.

Unbekannte brechen Parkautomaten auf

Alle sieben Parkautomat in der Von-Kühlmann-Straße wurden aufgebrochen und müssen ausgetauschen werden, die Parkzeit ist der derzeit kostenfrei auf 3 Stunden begrenzt.

Sie mussten wohl ganz schön schleppen: Diebe erbeuten Münzen aus den Parkautomaten in der Von-Kühlmann-Straße. Der Schaden geht in die Tausende.

Mehrere Parkautomaten sind in der Nacht auf Donnerstag zwischen 2 und 3 Uhr in der Von-Kühlmann-Straße in Landsberg aufgebrochen worden. Laut Polizei erbeuteten die Täter mehrere Tausend Euro Bargeld entwendet. Die Münzeinschübe wurden im Anschluss im Lech entsorgt und konnten teilweise geborgen werden. (lt)

