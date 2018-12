10:30 Uhr

Unbekannter schüttet Nägel in Futtersilo

In Pähl hat ein Unbekannter Nägel in ein Silo geschüttet. Der Landwirt bemerkte es noch rechtzeitig.

Das hätte böse enden können. In einem Futtersilo in Pähl macht ein Landwirt einen gefährlichen Fund.

War in Pähl ein Tierhasser am Werk? Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter in der Nacht auf Montag Nägel in ein Futtersilo geschüttet. Der 61-jährige Besitzer des Silos bemerkte es noch rechtzeitig, bevor das Silofutter von Tieren gefressen wurde. (lt)

