Utting

vor 17 Min.

Campingplatz: Utting schafft Platz für große Wohnmobile

Plus Der Uttinger Campingplatz soll modernisiert werden. Jetzt sollen Fachplaner ihre Entwürfe vorstellen. Der Platz hat eine große wirtschaftliche Bedeutung für die Gemeinde.

Von Frauke Vangierdegom

Viel Geld will die Gemeinde Utting in den nächsten Jahren in die Hand nehmen, um den Campingplatz im Freizeitgelände am Ammersee zu modernisieren. Doch bevor dort mit ersten (sichtbaren) Maßnahmen begonnen werden kann, sollen konkrete Pläne in einem von einem Architekten geleiteten Workshop erarbeitet werden.

