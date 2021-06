In Utting ereignen sich gleich zwei Unfälle mit Fahrradfahrern

Gleich zu zwei Unfällen mit Radfahrern kommt es am Samstag in Utting. Zwei Personen werden dabei verletzt.

Utting stellt sich am Samstag als gefährliches Pflaster für Fahrradfahrer heraus. Nach Angaben der Polizei ist es gleich zu zwei Unfällen ohne Beteiligung von anderen Personen gekommen, dabei wurden zwei Männer verletzt.

Ein 71-jähriger Uttinger stürzte aus ungeklärter Ursache auf dem Weg von Achselschwang in Richtung Utting. Der Mann wurde laut Polizei durch den Unfall leicht verletzt, er erlitt Schürfwunden.

Anführer einer Rennradkolonne rutscht aus dem Pedal

Ein 46-jähriger Uttinger befuhr die Bahnhofstraße in Utting als erster einer Rennradkolonne. Er rutschte in einer Linkskurve vom Pedal und stürzte dadurch alleinbeteiligt. Die restliche Rennradkolonne, berichtet die Polizei, konnte rechtzeitig bremsen. Der Mann wurde ebenfalls leicht verletzt. Er erlitt eine Platzwunde sowie eine Verletzung am Schlüsselbein und an der linken Schulter.

Beide Fahrradfahrer wurden vorsorglich mit dem Rettungsdienst in die Kliniken Landsberg und Weilheim verbracht. (lt)

Lesen Sie dazu auch