Uttinger Autohaus setzt auch auf Wohnmobile

Vater und Sohn Schweiger sind begeisterte Camper. In ihrem Autohaus in Utting arbeiten sie jetzt mit bestcamper zusammen und bieten drei Fahrzeugmodelle an.

Von Frauke Vangierdegom

Immer mehr Menschen wollen das Gefühl von Freiheit genießen und verbringen ihren Urlaub mit einem Wohnmobil. Seit 2010 ist laut dem Zeitungsdienst Südwest im Landkreis Landsberg der Bestand an Wohnmobilen um fast 73 Prozent angewachsen. Von 2017 auf 2018 sei die Zahl der im Landkreis zugelassenen mobilen Ferienunterkünfte um weitere zehn Prozent gestiegen. Der Landkreis liege damit in der Wohnmobil-Bundesliga auf Platz sieben von 400 ausgewerteten Stadtstaaten, Stadt- und Landkreisen.

Mieten oder Kaufen

Die immer größere Beliebtheit des Reisens mit einem Wohnmobil haben auch Ludwig Schweiger und sein Sohn, Ludwig Schweiger jun., aus Utting erkannt. In ihrem Ford-Autohaus Schweiger bieten die beiden seit dieser Saison drei unterschiedliche Wohnmobil-Modelle zur Vermietung und zum Verkauf an. „Wir sind selbst begeisterte Camper“, sagen die Schweigers und „wir wollen den Menschen in der Ammersee-Region die Möglichkeit bieten, sich in ihrer Nähe ein Wohnmobil zu mieten.“ Lange nach dem richtigen Partner in Sachen Wohnmobile suchen mussten die Schweigers nicht. „Mein Onkel und mein Cousin betreiben die Firma bestcamper und da war eine Zusammenarbeit von Anfang an klar“, sagt Ludwig Schweiger jun.

Voll im Trend

Der Trend nach Individualreisen sei deutlich gestiegen, sagt auch Leonhard Schauer, Geschäftsführer von bestcamper, der mit Ludwig Schweiger „bestcamper.rentals“ ins Leben gerufen hat. Das ganze Jahr über wollen sie ihre Wohnmobile zur Vermietung anbieten. „Jedes Fahrzeug ist mit Markise, Fahrrad-Träger für vier Räder, Gas und allem, was beim Camping nötig ist, ausgestattet“, sagt Schauer. Denn aus Erfahrung wisse er, dass viele, die erstmals mit einem Wohnmobil auf Reisen gehen, über das notwendige Equipment nicht verfügen. „Geschirr, Bettwäsche und Ähnliches bringen die Leute mit.“ Ihnen sei wichtig, dass die Kunden von einem Rundum-Service profitieren, der unter anderem auch beinhalte, dass die Fahrzeuge ohne eine sonst oft übliche Kilometerbegrenzung genutzt werden könnten.

„Wir lassen das jetzt einmal anlaufen und schauen, wie sich das entwickelt“, sagt Ludwig Schweiger sen. Neu ist auch bei bestcamper.rentals, dass es keine engen Zeitfenster gibt, in denen ein Wohnmobil abgeholt beziehungsweise besenrein wieder zurückgebracht werden müsse. „Wir wollen jeden Stress vermeiden“, sagt Schauer, „denn der Urlaub ist für unsere Kunden die wertvollste Zeit des Jahres.“

Auch das Haustier ist dabei

Ihr Kundenkreis sei komplett gemischt und spiegele die Bevölkerung des Landkreises wieder, sagen die Wohnmobil-Vermieter. In der Ferienzeit seien es vor allem Familien mit Schulkindern, außerhalb dieser Zeiten eher Paare jeden Alters. Nicht selten gehörten auch Haustiere zu den Mitbewohnern im Wohnmobil. „Auch hier sind wir eher offen“, sagt Ludwig Schweiger jun. „Wir sammeln Erfahrungen und setzen die dann entsprechend um.“ Aber nicht nur der Vermietung, auch dem Verkauf von neuen oder gebrauchten Wohnmobilen wollen sich die Schweigers in Utting künftig widmen. „Vorerst sind vier Fahrzeuge in der Flotte. Das können wir neben dem alltäglichen Geschäft in unserem Autohaus und der Tankstelle gut meistern.“ Langfristig aber sei schon geplant nicht nur das Angebot an Wohnmobilen zu vergrößern, sondern auch die Zahl der Mitarbeiter zu erhöhen.

Ein paar Tipps

„Bis jetzt haben wir von unseren Kunden sehr gute Resonanzen bekommen. Die Leute sind zufrieden wieder nach Hause gekommen“, freuen sich Vater, Sohn und Cousin und geben Wohnmobilisten oder solchen, die es werden wollen, ein paar Tipps mit auf den Weg: „Wer ein gebrauchtes Wohnmobil kaufen möchte, der sollte warten, bis die Saison im Herbst zu Ende geht. Wer lieber ein neues Modell haben möchte, der kauft am besten im Frühjahr.“ Dann könnte es auch sein, dass auf dem Gelände des Ford-Autohauses Schweiger wieder ganz neue Modelle stehen, weil die derzeitigen Fahrzeuge neue Besitzer gefunden haben.

