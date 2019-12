vor 3 Min.

Von wilden Tieren

In ihrer ArtGallery in Landsberg stellt die Illustratorin Katharina Rücker-Weininger zurzeit eigene Arbeiten aus.

Von Minka Ruile

Seit drei Jahren gibt es in Landsberg die auf Illustration spezialisierte ArtGallery. Hier hat Betreiberin Katharina Rücker-Weininger schon große Namen wie Quint Buchholz und Rainer Michel präsentiert; und macht mit der Jahres- und Weihnachtsausstellung die kleine Galerie im Hinteranger nun einmal wieder zu ihrer eigenen Spielwiese. Zwei Themengruppen stellt sie dabei in den Vordergrund.

Zum einen freie, also nicht als Illustration angelegte Arbeiten ihrer Werkreihe „Wildtiere“ mit naturalistisch dargestellten Greifvögeln, scheuen Waldbewohnern und heimlich beobachteten Gästen im heimischen Wildgarten in Seestall. Zweiter Schwerpunkt mit selbst designter Papeterie sowie der druckfrisch aufliegenden Weihnachtskarte 2019 ist auch heuer wieder die staade, winterlich geprägte Zeit. Diese bevölkert Rücker-Weininger mit freundlichen Tier- und Fabelwesen aus früheren oder geplanten Buchprojekten und setzt in vielfältig mit dem Winter verwobenen Motiven in bewusst einfacher Bildsprache einen leuchtenden Kontrapunkt zu den detailgenauen Porträts der „Vettern“ in freier Wildbahn.

Neuschöpfungen wie ihre Drachen stehen nicht isoliert da, sondern eingebunden in eine dicht bevölkerte, bunt-schillernde Fabelwelt. Einblick in die Arbeit am aktuellen Kinderbuchprojekt gewährt Rücker-Weininger in einem Jahreskalender mit zwölf Illustrationen zu der geheimnisvollen Geschichte aus dem Reich dieses, den Menschen zugetanen, Zauberdrachen.

Farblich zurückgenommen gestaltet sie dagegen ihre Tierporträts in der genauen Ausarbeitung selbst feinster Härchen oder der nuancierten Zeichnung des Fells etwa eines Fuchses oder emsig beschäftigter Eichhörnchen. Der geduckt den Anflug eines Artgenossen beobachtende Adler beeindruckt in präzise nachgezeichneter Körperhaltung und lebensnaher Darstellung ebenso wie eine auf zwei Hinterbeinen vorsichtig Witterung aufnehmende, kleine Ratte. „Von diesen völlig zu Unrecht von uns verachteten, hochintelligenten und dem Wohl der Gemeinschaft verpflichteten Wesen könnten wir viel lernen“, sagt die engagierte Tierschützerin.

Als zurückhaltende Beobachterin beschreibt Rücker-Weininger den Gegenstand ihrer Hinwendung genau, lässt die Natur für sich stehen und damit auch ihren eigenen Fürsprecher sein. In diesem Licht besehen, vermag der Betrachter selbst dem vielfach kitschbeladenen Motiv des „röhrenden Hirschen“ noch einmal neue Aspekte abzugewinnen. „Erst aus der Liebe zu den Tieren erwächst unsere Fürsorge für sie“, sagt sie. Mittlerweile zum Ehrenmitglied ernannt, engagiert sie sich schon seit vielen Jahren in der Tierschutzorganisation Animals’ Angels.

„Wilde Weihnacht. Von Weihnachten und wilden Tieren – Bilder und Illustrationen“ von Katharina Rücker-Weininger in der ArtGallery im Hinteren Anger 342 in Landsberg ist geöffnet bis Samstag, 18. Januar, immer freitags von 15 bis 18 Uhr und samstags von 11 bis 14 Uhr. Am Freitag, 7. Dezember, um 18 Uhr lädt Katharina Rücker-Weininger zum traditionellen Galeriefest ein.

