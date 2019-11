vor 56 Min.

Wahlen 2020: Eine Liste für die gesamte Gemeinde Finning

In Finning haben die Finntrachinger eine eigene Liste für die Kommunalwahlen im März gegründet. Ein Kandidat für das Bürgermeisteramt ist auch dabei.

Zur Kommunalwahl im kommenden März tritt in Finning erstmals eine gemeinsame Liste für die gesamte Gemeinde an: die Finntrachinger. Die Bezeichnung wurde aus den Ortsnamen Finning und Entraching gebildet und trägt den Untertitel: „Die Liste für alle – weil wir zusammengehören“. Diese vierte Liste sieht sich als Alternative zu den bisherigen drei Ortsteillisten. Jetzt hat sich ein Mitglied aus dem Team auch zur Kandidatur für das Bürgermeisteramt entschlossen: Dr. Stefan Hülmeyer.

Ein Hydro- und Umweltgeologe

Der 52-jährige Stefan Hülmeyer lebt seit vielen Jahren mit seiner Familie in Finning. Er arbeitet als Hydro- und Umweltgeologe in einem Ingenieurbüro. Dort ist er unter anderem mit Themen der gemeindlichen Wasserversorgung befasst. Hülmeyer ist parteilos und engagiert sich kommunalpolitisch, zuletzt im Rahmen des Bürgerentscheids, bei dem die Finninger Bürgerinnen und Bürger die Ansiedlung eines Discounters ablehnten. „Ich sehe mich selbst als Realist, was die Umsetzung kommunalpolitischer Vorhaben angeht“, sagt Hülmeyer. Er folge aber auch dem Leitspruch: „Dem Beginn jeden Wandels liegt eine Utopie zugrunde.“

Die Schätze des Dorfes soll bewahrt werden

Hinter den Finntrachingern stehen gemäß eigener Definition Menschen, die ein gemeinsames Ziel verbindet: sich für das Gemeinwohl aller zu engagieren und die Schätze ihres Dorfes und seiner Landschaft zu bewahren. Die Vergangenheit habe gezeigt, dass man bei der Umsetzung von Projekten auf das Engagement zahlreicher Finninger Bürgerinnen und Bürger zählen könne.

Die Aufstellungsversammlung ist am 18. November

Neben Stefan Hülmeyer stehen derzeit auf der Liste der Finntrachinger: Michaela Bischof, Matthias Francke, Johanna Gruber, Andreas Kyek, Angelina Luister, Ulrike Peters, Sibylle Reiter und Rainer Tief.

Die Aufstellungsversammlung für den Bürgermeisterkandidaten der Finntrachinger findet am Montag, 18. November, um 19.30 Uhr im Staudenwirt Finning statt. (lt)

Themen folgen