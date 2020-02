Wahlkampf in Utting: Was tun mit dem Rathaus?

Plus In Utting ringen Florian Hoffmann und Renate Standfest um die Nachfolge von Bürgermeister Josef Lutzenberger. In Sachen neues Rathaus haben sie durchaus unterschiedliche Vorstellungen.

In Utting können sich die Bürger zwischen zwei Bürgermeisterkandidaten entscheiden. Florian Hoffmann , 36, wird von der Gruppierung der Ländlichen Wähler (LW) und der CSU / Bürgerliste ins Rennen geschickt. Die Grüne Alternative Liste ( GAL ) hat Renate Standfest , 52, nominiert. „Gemeinsam stark für Utting“ lautet das Credo der Grünen, während Hoffmann den Meterstab als Symbol für seine Politik gefunden hat: „Das richtige Maß für Utting“. Die beiden Kandidaten haben bei verschiedenen Projekten durchaus andere Ansichten.

Im November nominierten die Ländlichen Wähler einstimmig Florian Hoffmann , der in Utting Feuerwehrkommandant ist und im Bauamt der Gemeindeverwaltung arbeitet. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass Hoffmann auch Kandidat der CSU / Bürgerliste sein soll. Auch die Wahlberechtigten der CSU votierten einstimmig für ihn. Hoffmann begründete die Vorteile des Zusammenschlusses damit, dass man die CSU besser kenne als die LW. Dennoch seien diese keine „no names“, denn sie seien seit 1972 im Gemeinderat vertreten. Hoffmann zog für die LW 2014 in den Gemeinderat ein und wurde Referent für den Bauausschuss. Das Amt musste er jedoch gemäß der Vorschriften 2017 wieder aufgeben, als er Mitarbeiter in der Gemeindeverwaltung wurde. Zwar betont Hoffmann , dort den richtigen Platz für sich gefunden zu haben. Er bedauert jedoch, dass er im Bauamt nur vorbereiten könne, er wolle jedoch das Ruder in die Hand nehmen.

Hoffmanns Wahlprogramm umfasst acht Punkte

Wichtig ist Hoffmann der Dienstleistungsgedanke in der Gemeindeverwaltung sowie Harmonie im Gemeinderat und dessen vollständige Information. Hoffmanns Wahlprogramm umfasst acht Punkte. An vorderster Stelle stehen die Arbeitsplätze, gefolgt von Verkehr und Infrastruktur. Weiterhin will Hoffmann solide Konzepte für die Gemeinde-Immobilien schaffen, und auch der Umweltschutz ist ihm wichtig zum Erhalt der Heimat. Punkt fünf umfasst die Landwirtschaft, Punkt sechs Familie und Jugend, gefolgt von Senioren sowie dem Ehrenamt und den Vereinen als Rückgrat der Gemeinde.

Sowohl LW als auch CSU gehen mit 16 Kandidaten und damit vollen Listen ins Rennen um die Sitze im Gemeinderat, wobei die LW mit 32 Jahren Durchschnittsalter die jüngste Liste stellen. Auf den vorderen Plätzen treten erneut Matthias Hornsteiner und Jakob Wilhelm an. Von der CSU wieder mit dabei sind Ralf Stief und Peter Liebner. Auf Platz eins steht der Ortsvereinsvorsitzende Ralph Seiz.

Standfest will zuhören und genau hinschauen

Mit Renate Standfest könnte Utting erstmals eine Bürgermeisterin bekommen, die die „Grüne Tradition“, begonnen von Josef Lutzenberger ( GAL ), fortsetzen würde. Standfest ist es wichtig, ein Bild von der Zukunft zu haben, Veränderung aktiv zu gestalten und nicht nur Verwaltungsthemen abzuarbeiten. Bei der Wahlkampfveranstaltung versprach sie, „zuzuhören und genau hinzuschauen, offen zu verhandeln und gemeinsam zu entscheiden sowie viel und fleißig zu arbeiten.“ Sie sei keine Feministin, jedoch stehe sie als Frau ihren Mann und schätze inhaltlich harte Auseinandersetzungen.

Grüne Kommunalpolitik bedeutet für Standfest mehr als Umweltschutz, ihr Ansporn sei das Gemeinwohl aller Bürger. Ihre Ziele für Utting gliedert Renate Standfest , die seit 20 Jahren in Utting lebt, in drei Punkte: starke Dorfgemeinschaft, nachhaltige Ortsentwicklung und lebenswerte Gemeinde. Standfest will sich unter anderem für Tages- und Kurzzeitbetreuung von Senioren einsetzen und präferiert, das alte Rathaus stilecht zu sanieren und zu erweitern, anstelle eines Umzugs der Verwaltung in das alte VR-Bank-Gebäude in der Bahnhofstraße.

Auch die GAL-Liste ist mit einem Durchschnittsalter von 42 Jahren recht jung. Listenplatz eins bekleidet Standfest , von den bisherigen GAL-Kandidaten sind wieder mit dabei Peter Noll , Patrick Schneider und Christian Strohmeier.

Auch die SPD hat in Utting eine Liste

Eine volle Liste, aber keinen Bürgermeisterkandidaten, stellte die SPD auf. Auf dem ersten Platz steht Florian Hansch , der aus privaten und beruflichen Gründen von einer erneuten Kandidatur als Bürgermeister absah. Auch Helmut Schiller , seit 36 Jahren im Gemeinderat, tritt erneut an.

Die Bürgermeisterkandidaten

Florian Hoffmann

Bild: Anja Ostermann

Partei/Wählergemeinschaft CSU / Bürgerliste & Ländliche Wählergemeinschaft Utting



Geburtstag 29. September 1983



Erlernter Beruf Schreiner und Verwaltungsangestellter



Ausgeübter Beruf Verwaltungsangestellter im Bauamt der Gemeinde Utting



Familie alleinstehend



Politischer Werdegang Gemeinderat von 2014 bis 2017, Mitglied im Bauausschuss. Beendigung des Gemeinderatsmandats aufgrund gesetzlicher Bestimmungen mit dem beruflichen Wechsel in die Gemeindeverwaltung.



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich mich in der örtlichen Kommunalpolitik direkt für die Belange der Uttinger einsetzen kann, um unseren Ort mit seinem Charme zu erhalten, aber auch, um die Weichen für die Zukunft richtig zu stellen, um diesen Ort lebens- und liebenswert zu fördern.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Die Schaffung eines zeitgemäßen Rathauses, die sinnvolle Nutzung und Unterhaltung unserer Gemeindeimmobilien und die Belange unserer vielen engagierten Bürger.

Meine größte Stärke Ich kann gut zuhören und lebe meinen Mitmenschen in meinen aktuellen Aufgabenbereichen das vor, was ich auch von ihnen erwarte.



Meine größte Schwäche Eine ausgeprägte Sammelleidenschaft für Modellfahrzeuge.



Renate Standfest

Bild: Dagmar Kübler

Partei/Wählergemeinschaft B‘90/ Die Grünen / Grüne Alternative Liste Utting ( GAL )



Geburtstag 28. November 1967



Erlernter Beruf Betriebswirtin (Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie)



Ausgeübter Beruf Selbstständige Unternehmensberaterin



Familie verheiratet, vier erwachsene Kinder



Politischer Werdegang Gemeinderätin in Utting 2008 bis 2018, Kreisrätin 2008 bis 2020, Fraktionsvorsitzende der GAL im Landkreis.



Mich interessiert Kommunalpolitik, weil ich große Lust darauf habe, mich vor Ort in meinem direkten Lebensumfeld mit klaren Ideen, Tatkraft und Kompetenz einzubringen.



Wenn ich gewählt werde, will ich mich vor allem um diese drei Dinge kümmern Dauerhaft für bezahlbaren Wohnraum sorgen, kommunalen Wohnungsbau realisieren (Schmucker-Projekt) und geeignete Grundstücke als Baulandreserve erwerben. Der zweite Punkt ist die Kurzzeit-/Tagespflege. Wichtig ist mir, das Gewerbegebiet zügig umsetzen, regionale Erzeuger zu stärken sowie Ärzte, Landwirte und Unternehmer im Ort zu halten.



Meine größte Stärke Ich kann in größeren Zusammenhängen denken und in kleine Schritten auch anspruchsvolle Ziele konsequent verfolgen, ich habe klare Ideen, kann Interessenkonflikte moderieren und Menschen für ein gemeinsames Ziel begeistern.