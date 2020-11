vor 18 Min.

Warum für die Bad-Kioske in Dießen neue Pächter gesucht werden

Plus Der Betrieb an den Kiosken in St. Alban und Riederau wird vom Markt Dießen neu ausgeschrieben. Aber eigentlich wollen die bisherigen Gastronomen Frank Seiffert und Michaela Horvat weitermachen.

Von Gerald Modlinger

Was ist mit den Kiosken an den Badeplätzen in Riederau und St. Alban los? Denn gleich für beide sucht der Markt Dießen zum 1. April 2021 Pächter, war jüngst einer Zeitungsanzeige der Kommune zu entnehmen. Das LT hat bei den bisherigen Pächtern und in der Verwaltung nachgefragt.

Fünf Jahre bewirtschaften Frank Seiffert (St. Alban) und Michaela Horvat bisher die beiden Betriebe und beide erklären, dass sie dies auch in der Zukunft fortsetzen wollen. Bei einer solchen Sachlage ist es normalerweise üblich, dass Pachtverträge einfach weiterlaufen, auch wenn, wie in den Fällen der Bad-Kioske, diese zunächst auf fünf Jahre befristet sind. In diesem Fall hat die Kommune jedoch einer solchen Verlängerung nicht entsprochen. Warum? „Das hat nichts mit den Pächtern zu tun, die wir jetzt haben, das ist eher ein formeller Akt“, betont Geschäftsstellenleiter Karl Heinz Springer.

Künftig haben die Pächter weniger Pflichten

Die neuen Pachtverträge werden nämlich etwas anders aussehen als die bisherigen – und das hat zunächst damit zu tun, dass die früher eintrittspflichtigen Strandbäder in offene Badestellen umgewandelt worden sind, für die kein Eintritt mehr bezahlt werden muss. Damit entfallen für die Pächter einige vor fünf Jahren noch auferlegte Pflichten: Sie müssen keine Eintrittskarten mehr verkaufen und kontrollieren, ob auch alle Badegäste Eintritt bezahlt haben und sie sind auch nicht mehr verpflichtet, sich um eine Badeaufsicht zu kümmern, erläutert Springer. Auch bei der Frage, wann der Kioskbetrieb geöffnet wird, werden die Pächter künftig mehr Freiheit haben: Bislang galt, dass die Strandbäder vom 1. April bis 30. September von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein müssen – unabhängig vom Wetter.

Frank Seiffert ist der Pächter des Kiosks am Badeplatz in St. Alban Bild: Stephanie Millonig/Archiv

Da nun keine Eintrittspflicht mehr besteht, sind die Badegelände grundsätzlich immer zugänglich. Wann die Pächter Essen und Getränke anbieten, können sie künftig selbst entscheiden. Damit können sie die Kioske an einem kühlen Regentag, der kaum Umsatz verspricht, auch geschlossen halten, erklärt Springer. Lediglich die Pflege der Freizeitanlagen verbleibt nun noch bei den Pächtern, ist der Ausschreibung der Marktgemeinde zu entnehmen. Hintergrund der Umwandlung von Strandbädern zu Badestellen im vergangenen Jahr waren verschärfte Haftungsvorschriften gegenüber Badbetreibern, die mit einer Umkehr der Beweislast einhergingen.

Wie hoch ist dann die Pacht?

Mehr unternehmerische Freiheit und weniger Verpflichtungen gegenüber der Gemeinde sind das eine. Das andere ist die Frage, wie hoch die Pacht für die Bad-Gastronomien künftig sein wird. Dazu war gerüchteweise zu hören, dass sie deutlich erhöht werden soll. Springer hält sich dazu bedeckt und versichert: „Es ist nicht unsere Intention, dass wir jemand überfordern. Es soll ein faires Geben und Nehmen sein, dass jemand davon leben kann, dass es ihm Spaß macht, denn wer es gerne macht, macht es auch gut.“

Auch Michaela Horvat vom Bad in Riederau möchte gerne weitermachen. Bild: Thorsten Jordan/Archiv

Die Folge aus dem Auslaufen eines Pachtvertrags ist, dass ein neuer geschlossen werden muss. Um einen Wettbewerb nicht auszuschließen und auch anderen Gastronomen die Chance zu geben, sich als Partner für einen neuen Pachtvertrag zu bewerben, seien die Kioske nun neu ausgeschrieben worden, so Springer weiter. Das bestätigt so auch Frank Seiffert, der bisherige Pächter in St. Alban. Er erklärte gegenüber dem LT, sich erneut zu bewerben, ebenso seine Kollegin Michaela Horvat in Riederau.

Seit 2016 sind beide Gastronomen tätig

Beide sind seit fünf Jahren in St. Alban und Riederau tätig. Seiffert betrieb zuvor fünf Jahre in Riederau den Kiosk und die Gaststätte, wo er auf Günter Rehfeld folgte, der zwölf Jahre Pächter gewesen war. Den Kiosk in St. Alban bewirtschafteten vor Seiffert zwölf Jahre lang Margot Hermanns und Thomas Lehner. Und 20 Jahre war dort bis 2004 Michael Wegele Pächter gewesen.

