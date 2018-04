vor 38 Min.

Wenn Kindergärten zu Lernschmieden werden

Der Stellenwert der Kinderbetreuung (im Bild der Kindergarten in Hurlach) ist in den vergangenen Jahren stetig gewachsen.

Der Druck auf Kinder und Pädagogen wächst. Warum viele Eltern ihren Nachwuchs länger betreuen lassen.

Von Gerald Modlinger

Seit September 2015 gibt es für die Kindertagesstätten im Landkreis nicht nur eine Fachaufsicht, sondern auch eine sogenannte Pädagogische Qualitätsbetreuung. Jetzt wurde im Jugendhilfeausschuss des Kreistags Bilanz gezogen.

Die Erzieherin Sigrid Kröger ist seit 2015 pädagogische Begleiterin von bislang 33 Betreuungseinrichtungen im Landkreis. Vor dem Ausschuss berichtete sie über ihre Arbeitsschwerpunkte, die auch zeigen, wo die Kindertagesstätten ihre Problemlagen sehen. Da ginge es einerseits um Personal- und Leitungsfragen, aber auch räumliche Probleme, die daraus resultieren, dass die Kinderbetreuung heute ein viel größeres Ausmaß hat als zu der Zeit, als etliche Kindergärten gebaut wurden.

Vielfach spielen Kinder zu wenig

Die Essenssituation werde beispielsweise immer wieder als stressig empfunden. Aber auch die Mitwirkung der Eltern sei oftmals eine Herausforderung. Stichwort Schulvorbereitung: Da hätten Eltern oft viel weitgehendere Erwartungen als die künftigen Lehrkräfte der Kinder, betonte Kröger: „Die Schulen wollen keine Zulieferfirmen für die Schule und keine Kinder, die schon lesen und schreiben und Online-Formulare ausfüllen können.“

Entsprächen Kindertagesstätten diesen Elternvorstellungen zu sehr, könne das negative Folgen haben. So sei sie damit konfrontiert worden, dass es in einem Kindergarten gegen 11 Uhr immer sehr laut wurde. Den Grund dafür erkannte Kröger schnell: Die Schulvorbereitung habe so viel Raum eingenommen, dass die Kinder zu viel Zeit sitzend verbrachten und zu wenig spielten.

Keine einheitlichen Standards

Krögers kritische Anmerkungen richteten sich an Politik und Gesellschaft. So bemängelte sie, dass es für die Kinderbetreuung keine allgemein gültigen Qualitätsstandards gebe, etwa im Hinblick auf die Raumgrößen. In Bayern, sagte sie, richten sich diese allenfalls danach, dass „das Kindeswohl nicht gefährdet ist“. Die Bildungsarbeit in den Kindergärten sei gut, Defizite sehe sie in der Interaktion der Kinder, etwa in der Kleingruppenarbeit oder in Essenssituationen.

Die Träger könnten durch unbefristete Anstellungsverträge und räumliche Verbesserungen die Betreuung optimieren – und mit zusätzlichem Personal. Aber: „Wir haben zu wenige Erzieherinnen, wir bräuchten Pädagogen, und zwar schnell.“

Eltern sagen: Wir können es uns nicht leisten, weniger zu arbeiten

Zu bedenken gab Kröger auch, dass Eltern und Kinder nur begrenzt belastbar seien. „Die Kinder werden immer jünger und werden in höherem Stundenumfang betreut.“ Eltern sähen sich einem wachsendem Druck ausgesetzt. Oft sei zu hören: „Wir würden uns ja gern um unsere Kinder kümmern, aber wir können es uns nicht leisten.“ Die Kinder mancher Pendlerfamilien seien länger in der Kita als die Eltern in der Arbeit. So lautete Krögers Appell auch: „Es müsste sich auch an anderen Stellen für die Familien etwas ändern.“

Landrat Thomas Eichinger sagte, dass sich der Freistaat aus der Förderung des Modellversuchs verabschieden werde. Ab 2019 werde der Landkreis die pädagogische Qualitätsbetreuung der Kindertagesstätten selber bezahlen müssen.

