Wenn kleine Schneeflocken tanzen

Der Nachwuchs des Tanzstudios von Beatrix Klein tritt bei der Kunstpreisgala auf

Seit zehn Jahren gibt es in Landsberg den Ellinor Holland Kunstpreis, der in der langen Kunstnacht vom Landsberger Tagblatt verliehen wird. Zum Jubiläum am Samstag, 14. September, gibt es ein Wiedersehen mit den Preisträgern der vergangenen neun Jahre. Das kulturelle Rahmenprogramm wird von vielen Künstlern gestaltet. In einer Serie stellen wir sie vor. Heute das Ballett „Die Schneeflocken“ von Beatrix Klein. Und auch der diesjährige Preisträger hat einen Überraschungsauftritt. Wer es ist, dazu geben wir in den nächsten Ausgaben Hinweise.

Besucher der Kunstnachtgala im Landsberger Stadttheater, am Abend der Langen Kunstnacht, dürfen sich wie in den Jahren zuvor, auf hervorragende künstlerische Beiträge freuen. Fast immer treten Tänzer auf, die ihre Ausbildung im Ballett- und Tanzstudio von Beatrix Klein genossen haben oder sich dort noch in Ausbildung befinden. Heuer wird eine Gruppe den „Tanz der Schneeflocken“ aus dem Ballett „Der Nussknacker“ von Pjotr Tschaikowsky auf die Bühne bringen.

Sie freuen sich sehr über die Einladung und die Möglichkeit, diesen Walzer noch einmal zeigen zu können, sagt Beatrix Klein. Uraufführung war im Februar bei der Tanzgala zum 30-jährigen Bestehen der Ballettschule. Dafür war die Nussknacker Suite einstudiert worden. Der Schneeflocken-Walzer sei eigentlich komplett auf Spitze zu tanzen, erklärt die Leiterin des Studios. In der Landsberger Choreografie (Entwicklung und Einstudierung Emily Koschyk und Ulrike Ahrens) mache das nur Solistin Dominika Fichtl. Anfang und Ende der Sommerferien werde der Tanz unter ihrer Leitung aufgefrischt, so Klein. Zehn Mädchen sind beteiligt.

„Das sind alles begabte elf- und zwölfjährige Eleven, die von Anfang an dabei sind. Alle haben die entsprechenden Prüfungen nach den Vorgaben der Royal Academy of Dance abgelegt.“ Der Schneeflocken Walzer sei ein Gruppentanz und charakteristisch für das Ballett. Der Tanz geleitet Clara und den Nussknacker, der sich in Claras Traum in einen Prinzen verwandelt hat, durch einen dunklen Wald ins Reich der Süßigkeiten. Im Schloss Zuckerburg residiert dort die Zuckerfee, deren Tanz einer der bekanntesten aus dem 1892 uraufgeführten Ballett ist. (löbh)

für die Kunstpreisgala im Landsberger Stadttheater im Rahmen der Langen Kunstnacht am Samstag, 14. September, gibt es im Reisebüro Vivell am Hauptplatz und im Stadttheater. Der Erlös aus dem Kartenverkauf geht an die Kartei der Not, das Leserhilfswerk unserer Zeitung.

