vor 33 Min.

Werden die Wohnmobil-Touristen aus Dießen vertrieben?

Wegen des Parkplatzes für Wohnmobile in der Nähe des Dießener Bahnhofs an der Windermerestraße entbrannte in der vergangenen Gemeinderatssitzung ein Streit über das Thema Parkgebühren.

Plus Fürs Parken nahe den Bädern in St. Alban und Riederau muss ab 1. April gezahlt werden. Und um die Wohnmobilstellplätze entzündet sich eine heiße Debatte im Dießener Gemeinderat.

Von Gerald Modlinger

Die Zeit des kostenfreien Parkens ist demnächst auch in Dießen vorüber. Ab 1. April wird auf mehreren seenahen Parkplätzen in St. Alban und Riederau Geld verlangt. Das sieht die Verordnung vor, die der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen hat. Eine kontrovers geführte Debatte entzündete sich erneut an den Wohnmobilstellplätzen an der Windermerestraße.

Im Blick hat man in Dießen vor allem die Besucher der Bäder in St. Alban und Riederau. Diese sind seit der Badesaison 2019 kostenfrei, jetzt müssen aber zumindest diejenigen, die dorthin mit dem Auto kommen, wieder etwas bezahlen – nämlich Parkgebühren. Und zwar dann, wenn sie zwischen 9 und 18 Uhr ihr Fahrzeug auf den Stellplätzen in St. Alban, am Seeweg-Süd, auf den Parkflächen Riederau Nord-West und Süd-West sowie an der Seiboldstraße abstellen. Die erste Stunde soll kostenfrei bleiben, ab der zweiten Stunde wird ein Euro pro Stunde fällig, ganztägiges Parken kostet fünf Euro, außerdem bietet die Gemeinde eine Jahresparkkarte für 30 Euro an. Bezahlt werden kann an Parkscheinautomaten, Tickets können aber auch mit dem Handy gelöst werden.

Auch für E-Autos muss bezahlt werden

Bezahlt werden muss übrigens auch für E-Autos, die andernorts manchmal frei sind. „Die meisten E-Autos sind Hybride und keine echten E-Autos“, sagte Marc Schlüpmann (Grüne) zur Begründung, warum auch dafür Gebühren erhoben werden sollten.

Noch kann man beispielsweise auf dieser Kiesfläche neben der Riederauer Badestelle kostenlos parken. Damit soll es jedoch in absehbarer Zeit vorbei sein. Bild: Gerald Modlinger

Teil der in der neuen Verordnung erfassten Parkflächen sind auch die Wohnmobilstellplätze an der Windermerestraße in Dießen nahe dem Bahnhof. Darüber hatte sich bereits im Herbst eine lebhafte Debatte entzündet. Michael Hofmann (Bayernpartei) hatte damals erreichen wollen, dass die Gemeinde die Stellplätze ertüchtigt, vor allem in Hinblick auf die Ver- und Entsorgung von Wasser beziehungsweise Abwasser, und eine Erweiterung ins Auge fasst. Für den größeren Komfort könnten dann auch die Gebühren für Strom und Parken erhöht werden.

Zwar wurde damals beschlossen, die Verwaltung möge prüfen, was eine solche „Ertüchtigung“ kosten würde, die Diskussion konzentrierte sich aber vor allem auf die Wohnmobil-Parkgebühren. Zwischenzeitlich griffen die Grünen das Thema wieder auf und beantragten, die Tagesgebühr von bislang acht auf zwölf Euro zu erhöhen. Dr. Holger Kramer (Grüne) sprach in diesem Zusammenhang davon, dass ein Wohnmobilstellplatz im Durchschnitt rund 14 Euro koste.

Michael Hofmann (Bayernpartei) attackiert die Grünen

„Dieser Antrag ist von Grund auf falsch“, schimpfte Michael Hofmann, „dieser Wohnmobilstellplatz ist kein Campingplatz.“ Er erfülle auch derzeit nicht die üblichen Hygienestandards. Weiter warf er den Grünen vor, sie wollten die Wohnmobile vertreiben und wollten diese Art von Tourismus nicht: „Damit wenden sie sich gegen unsere Gewerbetreibenden und wollen den Leuten vorschreiben, wie sie Urlaub machen müssen.“ Auch Thomas Hackl (Freie Wähler) äußerte Bedenken, die Gebühren um 50 Prozent zu erhöhen, ohne mehr Leistung zu erbringen. Und die Gaststätten warteten schließlich auch auf die ersten Touristen.

Hannelore Baur (SPD): So viel mehr wie eine Halbe Bier kostet

Dass nun wegen vier Euro mehr am Tag weniger Wohnmobilisten nach Dießen kämen, glaubte indes Holger Kramer nicht und Hannelore Baur (SPD) machte darauf aufmerksam, dass die vier Euro etwa dem Preis einer Halben Bier in einem Gasthaus entsprächen, im Übrigen sei die Gebühr seit zehn Jahren nicht verändert worden.

Am Ende aber sprach sich eine 14:10-Mehrheit im Gemeinderat für die von den Grünen beantragte Parkgebührenerhöhung aus. Ab 1. April werden dann zwölf Euro pro Tag fällig.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen