Wie Gudrun Huber Trauernden hilft

Plus In Aidenried bieten Gudrun Huber und Jessica Ehrlicher in einer Akademie Hilfe im Umgang mit dem Thema Sterben an. Was ihr dabei wichtig ist.

Wann sprechen wir über den Tod, das Sterben? Doch oft nur, wenn jemand schwer erkrankt oder gestorben ist. Dabei wäre es wichtig, wenn wir uns mit der eigenen Endlichkeit beschäftigen würden, bevor es ans Ableben geht. Das sagt Gudrun Huber von der Akademie Aidenried. Und die Gesellschaft sei nicht, wie gern in Werbung und sozialen Medien dargestellt, jung, reich, schön und kraftvoll. Sie sei auch traurig, verzweifelt, hoffnungslos und überfordert. Das komme davon, weil das Thema Sterben oft verdrängt werde und weil die Sprache dafür fehle. Doch Gudrun Huber hat einen Leitfaden zum Umgang mit Trauernden.

Die Zahl der Sterbefälle in Deutschland nimmt zu. Lag sie zuletzt im Durchschnitt bei 850000 im Jahr, kletterte sie vergangenes Jahr auf 954000. Und so müssen sich zwangsläufig immer mehr Menschen mit dem Thema Tod beschäftigen. Gudrun Hubers Großeltern arbeiteten beide in einem Bestattungsunternehmen und so kam sie von Kind an mit dem Tod sehr nahe in Kontakt. Sie vermittelt heute berufsbegleitende Fortbildungen zur Begleitung und Beratung Sterbender, Trauernder und sich in Krisen befindender Erwachsener sowie Kurse zur Begleitung trauernder Kinder und Jugendlicher.

Es muss ein Umdenken stattfinden

Nach einer Ausbildung zur Sterbe- und Trauerbegleitung arbeitete Gudrun Huber beim Roten Kreuz Starnberg ehrenamtlich in einem Kriseninterventionsteam, danach leitete sie eine Selbsthilfegruppe für „verwaiste Eltern“ in Landsberg. In diesem Zeitraum wurde ihr bewusst, dass der Tod allgegenwärtig ist und die überwiegende Gesellschaft diesen Gedanken nicht zulässt. Das bedeutete für sie, dass ein grundsätzliches Umdenken stattfinden müsse, um betroffenen Menschen (große und kleine) in ihren Krisen beim Umgang mit Tod und Trauer nicht alleine zu lassen. Nach psychologisch und therapeutisch orientierten Aus- und Weiterbildungen gründete sie 2007 die heutige Akademie Aidenried.

Die eigenen Eltern beim Sterben begleiten

2013 kam der Durchbruch und seither leitet sie ein nachgefragtes Haus. 2016 gewann sie mit Jessica Ehrlicher eine professionelle Mitarbeiterin, die mit der Zeit dann auch als Co-Trainerin im Seminarbereich eingesetzt wurde. Thematisch werden immer noch weitere Fachreferenten eingeladen. Wichtig ist ihr, dass die Begrifflichkeit „Akademie“ verstanden wird als ein Ort der Begegnung, wo Raum geschaffen wird, der Wissenschaft und Weisheit verbindet, um das Thema Tod zu lehren. Menschen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen nach Aidenried, um über die Beschäftigung mit dem eigenen Selbst im Unterricht zu lernen, zum Beispiel die eigenen Eltern beim Sterben zu begleiten. Aber auch Personen, die beruflich mit dem Thema Sterben und Trauer konfrontiert werden, sind darunter, wie Psychologen, Pädagogen, Therapeuten, Krankenschwestern und -pfleger, Palliativkräfte und Hospizbegleiter.

Nicht wenige Menschen machen laut Huber die leidvolle Erfahrung, dass sie mit ihrer Trauer allein gelassen, ja sogar gemieden werden. Oft liege das daran, dass Mitmenschen der Leitfaden zum adäquaten Umgang mit Trauernden fehlt. „Bevor man etwas falsch mache, zieht man sich lieber zurück.“

Das Schicksal einer jungen Mutter

Sie erzählt von einer jüngeren Frau mit zwei minderjährigen Kindern. Die Frau war unheilbar erkrankt und hatte nur noch kurz zu leben. „Nach einem Erstgespräch mit dem Ehepaar spürte ich bei der jungen Frau, dass sie etwas bedrückt, das sie auch vor ihrem Ehemann nicht ansprechen möchte.“ Beim nächsten Termin mit ihr allein bricht deren ganzer Schmerz ihres bevorstehenden Todes heraus. Im Laufe des Gesprächs verriet sie, dass es sie belaste, dass ihr Mann vermutlich mit der starken Trauer den Kindern nicht gerecht werden könne. In weiteren Gesprächen schafften es die Frauen, eine Haltung für die Sterbende zu finden, die ihr das Sterben leichter machte. Gudrun Huber: „Nach dem dritten Besuch bei ihr verabschieden wir uns in großer Verbundenheit voneinander.“ Drei Tage später starb sie zuhause im Kreise ihrer Familie.

Kinder trauern anders als Erwachsene. Kreative Arbeiten helfen ihnen, Trauer zu bewältigen. Trauer löse sich, wenn es dem Betroffenen gelingt, das Gedenken zu bewahren, den Verstorbenen weiter zu lieben, ihn aber nicht loslassen oder aus dem Leben hinauswerfen zu müssen. „Wichtig ist auch, dem eigenen Leben wieder einen Sinn zu geben“, so Huber.

Ihr Herzensanliegen ist der von ihr im Jahr 2012 gegründete Verein Marienkäfer. Rund zwölf speziell ausgebildete Ehrenamtliche begleiten Kinder und Jugendliche in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Landsberg und Starnberg zuhause kostenfrei, wenn diese einen Elternteil verloren haben.